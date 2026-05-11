Un español que vive en EEUU no da crédito a lo que muchos piensan allí del agua

Jorge es un joven español que un día decidió mudarse a Estados Unidos para “vivir el sueño americano”. Junto a su pareja estadounidense, Jason, se embarcó en la aventura de crear contenido en redes sociales como TikTok (@jorgeandjason). En un reciente vídeo, Jorge ha destapado una actitud que, según él, es muy común entre los estadounidenses, aunque matiza que no generaliza, y que ha sorprendido a muchos usuarios: su relación con el agua.

“Los americanos odian el sabor del agua. Conozco a mucha gente que únicamente bebe sodas o, incluso, si tienen que beber agua, utiliza este tipo de productos que aportan sabor y edulcorante al agua para poder beber”, ha expresado al principio del vídeo, que ya ha acumulado más de 43.000 visualizaciones (y subiendo).

La pareja explica que en su propia casa tienen esos productos porque conocen de primera mano a amigos e incluso a familiares como la madre de Jason que los necesitan porque detestan el sabor del agua. Aun así, Jorge ha querido matizar que “también hay mucha gente que bebe cantidades excesivas de agua aquí”, aunque reconoce que “me da mucha risa que haya gente a la que no le gusta el sabor”.

"La gracia del agua es que no sabe a casi nada"

El vídeo ha generado más de 80 reacciones con comentarios de todo tipo. Algunos usuarios aseguran haber vivido experiencias similares, mientras que otros, como Irene Serrano, tienen una percepción totalmente contraria: “Vivo en EEUU desde hace siete meses y mi percepción es totalmente contraria: todos van con botellas y las rellenan constantemente en las estaciones de agua que hay en todos los sitios abiertos al público, así que me parece osado generalizar tanto”.

Para el usuario @a43, la “gracia del agua” es que “no tiene sabor o no sabe casi a nada”. Por otro lado, @LaraReloaded ha opinado que el agua en Estados Unidos sabe “horrible”: “Incluso el agua que venden en botella sabe rara”.

Jorge ha respondido a este comentario dando la razón en parte: “Eso es verdad. En algunos lugares, seguro. En casa de los padres de Jason el agua a veces salía roja”.