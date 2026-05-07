Acude a un hospital de España y EEUU y saca una clara conclusión: "¿Prefieres ganar más o vivir más tranquilo?"

El artista cubano Magdi C ha publicado un vídeo en su perfil de TikTok (@magdi.music) tras acudir a un hospital en España y a otro de Estados Unidos, y ha sacado una clara conclusión después de comparar ambos sistemas sanitarios.

"Hay algo que en España tienes 'gratis' y en Estados Unidos te puede arruinar. Y no, no es el alquiler ni la comida. Es algo mucho más serio: tu salud", ha afirmado al comienzo, con el matiz de que la sanidad pública en España se financia gracias a los impuestos que pagan los contribuyentes.

Según ha relatado, una simple visita al hospital en Estados Unidos te puede dejar "con miles de dólares en deudas": "En España, con todos sus defectos, entras, te atienden y sigues con tu vida". Además, deja una frase para enmarcar: "Allí ganas más, sí, pero también vives con miedo a enfermarte; aquí quizás no te haces rico, pero tampoco te arruinas por ponerte malo".

"EEUU no es como te lo venden"

Aun así, matiza que no dice que Estados Unidos sea malo, sino que "no es como te lo venden". Por ello, ha lanzado una pregunta a sus seguidores y a quienes se topen con el vídeo: "¿Prefieres ganar más o vivir más tranquilo?".

Ante las críticas de usuarios que le repiten que la sanidad no es gratis, él vuelve a insistir: "Claro que se financia con impuestos, me refiero a que no tienes que pagar miles de euros cuando vas al hospital como en otros países".

Y añade: "Vas al hospital y sabes que no necesitas dinero para que te atiendan. Ahora imagina que necesites algo de urgencia y que te digan: vale, 5.000 euros la operación, si no, no puedes curarte. Te quedas en blanco. En EEUU reúnes 10 años para el viaje de tu vida y, de repente, pumpa, te tocó ir al médico y gastarlos en un día para curarte".