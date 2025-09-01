Un español que vivió 10 años en Dinamarca cuenta el secreto de cómo trabajan allí: "La sensación inicial es de estafa"

Alejandro Cencerrado, español que vivió diez años en Dinamarca, ha explicado los secretos detrás de la sensación que muchos tienen al llegar a aquel país, donde parece que todo el mundo trabaja menos horas que en España

El usuario señala que allí "la productividad es mayor que en España a pesar de trabajar muchas menos horas" por varias razones. Por ejemplo, señala "tu rendimiento como empleado no depende del tiempo que pases en la oficina calentando la silla, sino de tus objetivos a final de mes".

"Relacionado con lo anterior: los jefes confían en los empleados. Si sientes que desde casa serás más productivo, trabaja desde casa. Si sientes que esa alergia no te deja trabajar hoy, ve a casa y descansa, así mañana trabajarás mejor", explica.

Además, Cencerrado subraya que allí "se fomenta más que aquí el espíritu emprendedor". Eso, explica, se consigue por que "no se critica al que emprende y acaba fracasando, lo cual hace que la gente tenga menos miedo a arriesgar".

Además, "hay mucha más disposición de los inversores a meter dinero en proyectos nuevos y ambiciosos, liderados por gente joven (aquí metemos el dinero en casas)".

"Por último, los autónomos no pagan impuestos hasta que no tienen un mínimo de beneficios para poder pagarlos, algo incomprensible de nuestro país que mata el tejido empresarial joven antes de que empiece a florecer, por lo que acabamos perdiendo una fuente de impuestos y puestos de trabajo enorme a largo plazo", lamenta.

Por otro lado, el usuario afirma que "el ascensor social allí sí funciona": "La educación pública es excelente y totalmente gratuita (incluyendo los másteres, algo que nos cuesta creer a los españoles cuando llegamos allí). Si alguien es listo, llega arriba".

En cambio, dice que "en España perdemos miles de millones de euros en capital social, por no poder pagar las cada vez más caras matrículas de la universidad": "Esto es malo para todos, no sólo para la familias pobres".

"De hecho, algo que nos sorprende mucho a los españoles cuando llegamos a Dinamarca es lo poco que trabajan los daneses, comparado con nosotros. La sensación inicial es de estafa, ¿por qué es un país rico, si no se sacrifican como nosotros?. Qué injusto", explica.

Tras todo ello, acaba dejando claro: "Ojalá algún día los españoles entendamos que no hace falta matarse a trabajar para ser ricos, que lo que necesitamos es hacer las cosas con cabeza".