Un estadounidense va al Bernabéu y se fija en un detalle que echa en falta en los estadios europeos: "Es muy diferente"
Un estadounidense va al Bernabéu y se fija en un detalle que echa en falta en los estadios europeos: "Es muy diferente"

"La experiencia en Eurosport es muy diferente a la de los deportes americanos".

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Vista general del interior del Estadio Santiago Bernabéu antes de acoger esta tarde el partido de liga regular de la Liga de Fútbol Americano (NFL) disputado entre los equipos Miami Dolphins (d) y Washington Commanders. EFE/JuanJo Martín
Vista general del interior del Estadio Santiago Bernabéu antes de acoger esta tarde el partido de liga regular de la Liga de Fútbol Americano (NFL) disputado entre los equipos Miami Dolphins (d) y Washington Commanders. EFE/JuanJo MartínEFE

La NFL aterrizó por primera vez en España y lo hizo a lo grande. El Santiago Bernabéu se llenó este domingo para presenciar el duelo entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, un partido que terminó definiéndose en la prórroga. 

La primera mitad terminó con empate a seis puntos tras los field goals de ambos equipos. Mientras que en la segunda parte, el primer touchdown en Madrid llegó en la ofensiva de los Commanders, cuando Mariota asistió a Deebo Samuel Jr., poniendo el marcador 13-6 a favor de Washington antes de la prórroga. Finalmente, los Dolphins ganaron en la prórroga (16-13)

Al estadio han acudido futbolistas como Griezmann, Koke o Rüdiger, leyendas como Zidane, y políticos como Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, quienes acompañaron al comisionado de la NFL, Roger Goodell, y al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

El usuario @jacksettleman ha sido uno de los afortunados que ha podido acudir a esta cita deportiva. Sin embargo, hay una cosa ha echado en falta durante la experiencia: los posavasos, algo fundamental para dejar la bebida sin que haya peligro de derramarla durante una celebración, por ejemplo. 

"No hay portavasos", señala en tono de queja. "La experiencia en Eurosport es muy diferente a la de los deportes americanos", agrega en la publicación. El tuit acumula ya más de 14.000 reproducciones. 

