Un estadounidense pone en valor algo habitual en España y avisa a los españoles: "Vosotros lo dais por hecho"

Muchas veces las maravillas que nos rodean nos pasan desapercibidas porque, de lo habituales, son casi invisibles a nuestros ojos. Por eso, está bien que de vez en cuando venga alguien de fuera para resaltar el valor de lo que tenemos.

Es eso precisamente lo que hace casi a diario el usuario de TikTok @spainwithnick, un estadounidense que vive en España y que se ha enamorado de este país hasta el punto de que sus vídeos son una de las mayores declaraciones de amor a esta tierra que se pueden encontrar.

En uno de sus últimos vídeos, el americano destaca algo que le ha llamado la atención y que, según cree, muchos españoles "dan por hecho" por lo habitual que es.

"Otra cosa que me encanta de la vida aquí en España y a la que todavía no me he acostumbrado es algo que yo creo que muchos de vosotros dais por hecho. Esta mañana he ido a por un café en el centro de la ciudad y mirad con lo que me he topado: es una muralla de un castillo medieval aquí en pleno corazón de la ciudad. Aún sigue en pie", destaca.

"¿Esto os flipa tanto como a mí?", pregunta antes de destacar: "Es alucinante. Llevo tres años aquí en España y nunca me voy a cansar".

En el comentario a su propio vídeo, el usuario pone también en valor lo normal que es "conducir por la autopista e ir señalando todos los castillos en las colinas" que se va encontrando.

En los comentarios destaca el de una persona que señala: "Dame la fórmula para vivir todo con tanto entusiasmo.....eres un disfrutón de cada día de tu vida".

"Tienes toda la razón, muchos no apreciamos la suerte que tenemos por la historia que nos rodea. Si es que cualquier pueblecito pequeño de 50 habitantes tiene una iglesia del siglo XVI o un edificio medieval o una muralla romana de más de 2000 años. Estamos rodeados de arquitectura, historia, arte que vemos a diario y pasamos por su lado sin percatarnos !!!", destaca otro usuario.