Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un estadounidense cuenta cómo cree que es un día de un español normal y los españoles saltan: "¿En qué España vives?"
Virales

Virales

Un estadounidense cuenta cómo cree que es un día de un español normal y los españoles saltan: "¿En qué España vives?"

"Así es la vida como visitante a España, o para un rico español jubilado".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
La catedral de Santiago de Compostela.Getty Images

Cuando se visita un país como turista se corre el riesgo de pensar que la vida que se lleva esos días en aquel lugar es la misma vida de la que disfrutan a diario las personas que viven allí. Pero eso, casi siempre, está lejos de la realidad.

Es seguramente eso lo que le ha pasado a un estadounidense, que se ha quedado prendado de la vida que, según dice, ha visto que llevamos diariamente los españoles.

"España lo está haciendo bien. Despertar a las 9:30, café/pasteles, caminar por una hermosa ciudad, a algo súper fresco y accesible. Almuerzo a las 2, hora de siesta/tranquilidad de 4:30-7", señala en Threads el usuario dgrossman7.

No queda ahí la cosa y continúa: "Caminar por la misma hermosa ciudad y luego comer comida fresca de un restaurante que compra en un mercado a 200 metros de distancia a las 21:30, bebiendo vermut, sangría y vino. Cama a las 23:30/00. Y repite".

Como era de esperar, los comentarios se han llenado de españoles que intentan hacer ver a esa persona, de una forma más o menos educada, que lo que dice tiene muy poco que ver con el día a día del español promedio.

"Así es la vida como visitante a España, o para un rico español jubilado. La persona española normal probablemente se levante a las 6 y coja un autobús/montando en bicicleta desde los suburbios para hornear medialunas y hacer café. Estoy de acuerdo en que España es hermosa, pero la calidad de vida y café relajado días y noches que disfrutamos como visitantes no la disfruta el español promedio", subraya una persona.

EL HUFFPOST PARA INSTITUTO PULEVA DE NUTRICIÓN

"¿En qué España vives?", pregunta otro directamente. "¿Sabías que la gente tiene trabajos regulares en España? Esa es la vida de alguien que está de vacaciones", le hace ver otro más. 

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 