Un estadounidense cuenta cómo cree que es un día de un español normal y los españoles saltan: "¿En qué España vives?"

Cuando se visita un país como turista se corre el riesgo de pensar que la vida que se lleva esos días en aquel lugar es la misma vida de la que disfrutan a diario las personas que viven allí. Pero eso, casi siempre, está lejos de la realidad.

Es seguramente eso lo que le ha pasado a un estadounidense, que se ha quedado prendado de la vida que, según dice, ha visto que llevamos diariamente los españoles.

"España lo está haciendo bien. Despertar a las 9:30, café/pasteles, caminar por una hermosa ciudad, a algo súper fresco y accesible. Almuerzo a las 2, hora de siesta/tranquilidad de 4:30-7", señala en Threads el usuario dgrossman7.

No queda ahí la cosa y continúa: "Caminar por la misma hermosa ciudad y luego comer comida fresca de un restaurante que compra en un mercado a 200 metros de distancia a las 21:30, bebiendo vermut, sangría y vino. Cama a las 23:30/00. Y repite".

Como era de esperar, los comentarios se han llenado de españoles que intentan hacer ver a esa persona, de una forma más o menos educada, que lo que dice tiene muy poco que ver con el día a día del español promedio.

"Así es la vida como visitante a España, o para un rico español jubilado. La persona española normal probablemente se levante a las 6 y coja un autobús/montando en bicicleta desde los suburbios para hornear medialunas y hacer café. Estoy de acuerdo en que España es hermosa, pero la calidad de vida y café relajado días y noches que disfrutamos como visitantes no la disfruta el español promedio", subraya una persona.

"¿En qué España vives?", pregunta otro directamente. "¿Sabías que la gente tiene trabajos regulares en España? Esa es la vida de alguien que está de vacaciones", le hace ver otro más.