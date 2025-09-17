Un estadounidense vuelve de su viaje a España y tarda poco en decir lo que echa de menos de allí

El creador de contenido estadounidense, conocido en TikTok como @thinkinpasttomorrow, ha vuelto de su viaje por España y ha revelado qué es lo que más echa de menos del país en apenas pocos días.

"¿Sabéis algo que extraño de mi tiempo en España? Sentarme en un restaurante y que no me atendieran", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 2.600 'me gusta' en apenas 24 horas. Aunque al principio pueda resultar extraño, por ello ha soltado una pequeña carcajada al revelarlo, tiene sus motivos.

"Cuando comes en España, sabes que la gente puede venir y tomarte la orden, y si pides la cuenta, te la traen, pero normalmente tienes que perseguirlos. Y eso es ¡GENIAL!", ha defendido el estadounidense.

Para él, la gente que se "queja del mal servicio" en España "simplemente no te respeta ni te entiende". Lo bueno para el norteamericano es que los camareros te dejan tomar tu bebida, "tu tinto, tus tapas, lo que sea", y no te molestan en lo absoluto, dejándote tranquilo, sin estar encima de ti todo el tiempo y solo cuando sea necesario.

Ahora que ha vuelto a Estados Unidos ha notado, y mucho, la diferencia con España: "El servicio es bueno, pero es DEMASIADO servicio. Si necesito algo, lo pediré, ¿sabes? Te lo pido, pero no tienes que venir a preguntarme 17 veces si estoy bien".

Es por ello que cree que, en España, el servicio de algunos bares o restaurantes "puede ser terrible" para los estadounidenses. "Yo me acostumbré, te sientas y hablas con amigos y familiares, disfrutas de tu bebida y comes tus tapas", ha expresado.

Sin embargo, ha justificado el comportamiento tan "servicial" de los camareros en EEUU: "Dependen de las propinas para sobrevivir, pero en España no son la norma, y eso significa que la gente te va a dejar en paz y si quieres algo, tendrás que perseguirlos":