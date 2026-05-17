Massiel se cuela por sorpresa en Eurovisión el año que España no participa en el festival

Massiel, ganadora de Eurovisión en el año 1968, se ha colado por sorpresa en el festival de 2026, el más polémico que se recuerda debido a la presencia de Israel y a la ausencia de España, que siempre había participado.

Este año, además, se da la casualidad de que el festival cumlpe 70 años y, a modo de homenaje, han mostrado un vídeo con todos los artistas que han ganado el festival. Ahí se ha colado precisamente Massiel, que ganó con el famoso La, la, la.

También se ha colado Salomé, quien justo al año siguiente ganó el certamen con Vivo cantando. Desde entonces, España no ha vuelto a ganar nunca más Eurovisión. De momento, si sigue Israel, parece que no volverá a alzarse con la victoria nunca más.

Para contraprogramar a Eurovisión, que desde España sólo se puede ver por YouTube, TVE ha elaborado un especial de La casa de la música donde han estado los artistas más importantes de España.

Antes, a las 21:00, momento en el que empezaba el festival, han emitido un breve comunicado pidiendo "paz y justicia" para el pueblo palestino.

Massiel en 1968 en Eurovisión Yotube Eurovisión

Israel lanzó una ofensiva sobre Gaza tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023, a la que formalmente puso fin el 10 de octubre de 2025 tras pactar un alto el fuego con el partido-milicia palestino. En ese tiempo, mató al menos a 72.740 personas, en su mayoría niños, mujeres y ancianos, según el Ministerio de Sanidad gazatí. Hay 172.555 heridos. Naciones Unidas reconoce que la cifra de víctimas mortales puede ascender a 100.000 por el elevado número de desaparecidos entre las ruinas. Desde la firma del armisticio, al menos 738 personas palestinas han muerto en Gaza, afirma la ONU. También cifra en 1071 el número de palestinos muertos por fuerzas de seguridad israelíes y colonos en Cisjordania desde el 7-O, incluidos 233 niños. La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado de Naciones Unidas confirmó en septiembre de 2025 que estas matanzas constituyen un caso de "genocidio" por parte de Israel. La Corte Internacional de Justicia ha ordenado a Tel Aviv que tome "todas las medidas" posibles para "prevenir” un genocidio mayor. Sudáfrica ha denunciado al país ante La Haya por este presunto delito.

En noviembre de 2024 la Corte Penal Internacional ordenó el arresto de Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, por crímenes de guerra y de lesa humanidad.