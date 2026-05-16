El FC Barcelona revalida su título de Copa de la Reina al vencer en la final al Atlético de Madrid por 3-1

La delantera del FC Barcelona Claudia Pina celebra su gol durante la final de la Copa de la Reina de fútbol entre FC Barcelona y Atlético de Madrid en el estadio de Gran Canaria.

Sigue el dominio casi absoluto del FC Barcelona femenino en el fútbol español y europeo. Más aún en España, donde no solo gana, sino que lo hace con suficiencia, da igual en ligas que en finales. Tocaba la Copa de la Reina ante el Atlético de Madrid, al que ha goleado por 3 goles a 1, con goles de Claudia Pina, Esmee Brugts y Salma en la primera parte, y de Vide Risa por parte del Atlético de Madrid en la segunda.

Se repetía final del año pasado, donde las culés volvieron a ganar, esa vez por un marcador menor, 2-0. La historia fue parecida, incluso con mayor dominio y superioridad azulgrana esta vez. Las rojiblancas tenían un plan para parar la maquinaria azulgrana, pero pronto se vio que no era posible.

En la segunda parte, el Atlético de Madrid acortaba distancias en el 58 con el gol de Vide Risa, pero se antojaba un milagro la remontada, aunque el panorama había cambiado totalmente respecto a la primera mitad.

Sin embargo, poco a poco las esperanzas se iban diluyendo y el Barcelona iba controlando más el partido, tras la entrada de Aitana en medio de una gran ovación. Las azulgrana, a pesar de que el resultado era sobrado, terminaron el partido atacando el área rival.

El partido terminaba con 3-1, otro título para el FC Barcelona femenino, reina también de copas.