Un exdirectivo de la UER revela lo que ha podido pasar con los puntos del televoto a Israel en España

Ignasi Guardans ha sido directivo de la UER y ha hablado este lunes en Hoy por hoy acerca de la polémica del televoto y los puntos a Israel. Ha contado Guardans que el sistema de voto "no es democrático" y no tiene nada que ver con el de unas elecciones ya que se puede votar desde un mismo teléfono 20 veces.

Para el periodista, este sistema "exige una auditoría" cuando "el voto se puede instrumentalizar": "No creo que hayan intervenido robots, sino que ha habido una activación política para salir a votar dirigida desde las embajadas, desde comunidades proisraelíes y desde la extrema derecha".

"Ese es un ángulo concreto que no tengo ninguna duda en criticar y el sistema cómo funciona", ha apostillado. Después se ha centrado en el fondo político: "Se le está pidiendo a una organización lo que sus accionistas no han hecho".

"Eurovisión es un club de radiotelevisiones públicas e igual que RTVE depende del parlamento, las teles públicas, cada una con su matiz jurídico, depende del parlamento de su país. Cuando hablamos del doble rasero de Rusia y Palestina, que lo hay, no es sólo en Eurovisión, es en los accionistas. Es evidente que Francia o Italia o la BBC no está tratando igual a Ucrania que a Gaza", ha señalado.

Por este motivo cree Guardans que no se puede pedir a la UER lo que no está haciendo el parlamento británico: "Me parece un error que desde RTVE se esté pidiendo que una organización haga lo que las autoridades políticas que tiene detrás no hacen y creo que está saliéndose de su papel".