Un exdirigente del PSOE y Susanna Grisó tienen un tremendo enganchón en pleno directo: "Me lo dice para provocar"

El exministro socialista de la época de Felipe González, Luis Yáñez, y la presentadora de Espejo Público, Susanna Griso, han tenido este martes un tenso enganchón después de que el expolítico fuera entrevistado en el programa de Antena 3 tras criticar a González y defender a Pedro Sánchez.

Todo ha comenzado con Yáñez afirmando que el jefe del Ejecutivo está siendo víctima de "una campaña de acoso y derribo por parte de la judicatura, de los medios de comunicación y, por supuesto, del PP y de Vox que merecen que alguna voz, aunque sea de personas retiradas, se levante en su defensa".

A partir de ahí se ha desatado la tensión en el espacio de Atresmedia, con la presentadora recordándole la prisión provisional a la que ha sido condenado Santos Cerdán: "Señor Yáñez, después de tener al secretario de organización en la cárcel y probablemente pronto acompañado de otro secretario de la era Sánchez, ¿entiendo que esa campaña mediática, política y judicial cobra sentido, no?".

"No, nunca una campaña cobra sentido. Hay muchas razones y motivos en estos mismos días y semanas para haber criticado a Feijóo con el narcotráfico y otros líderes de la derecha como Abascal con el tribunal de cuentas, y no se centra nada el tema en esas cuestiones. Creo que merece más Sánchez porque los españoles así lo decidieron, merece una oportunidad de demostrar, como lo está haciendo, la bonanza de su gestión", ha respondido el exministro.

Ante sus palabras, Griso solo ha podido hacer gestos de estupefacción. "¿Pero de verdad merece más oportunidades después de siete años? Se lo digo porque es el propio Lambán el que se pregunta qué más tiene que pasar para que de un paso al lado y ceda la candidatura a alguien que no tenga un escándalo de corrupción cerca, como su mujer, su hermano, el fiscal general y dos secretarios", le ha dicho.

Yáñez ha reaccionando asegurando que "buena parte de ello son absolutos inventos, como de la mujer o lo de su hermano o lo del Fiscal General, que es más grave". "Son auténticos montajes", ha sentenciado el expolítico, que entonces ha sido preguntado por el caso Koldo.

"El de Cerdán, Ábalos y Koldo es cierto y el PSOE está demostrando la colaboración de la justicia sin romper discos duros", ha afirmado el entrevistado. Griso no ha tardado en asombrarse y en mostrar su sorpresa: "¿Pero qué colaboración? Si han tardado 16 meses en expulsar a Ábalos y a Cerdán se le notificó hace 16 meses cuando Aldama le apuntaba como cabecilla de la trama".

"Primero hay un tema fundamental que ustedes eluden y que es la presunción de inocencia, ya no existe en este país y no ha sido hasta que los jueces, fiscales y policías no han investigado", se ha defendido Yáñez. De nuevo, la presentadora ha vuelto a atacarle recordándole la destitución de Ábalos en julio de 2021.

"¿Usted se cree que cuando Sánchez destituye a Ábalos en 2021 y no nos cuenta el motivo él no tenía ya sospechas de que se estaban cometiendo irregularidades?", le ha interrogado. "¿Y usted cómo lo sabe? Porque yo no lo sé", ha saltado al momento el exministro.

"No lo sé porque no nos ha dado una explicación, pero sí que me gustaría saber por qué de esa destitución fulminante de un hombre fuerte de su partido y de su gobierno", le ha contestado Griso, diciéndole ante el "fulminante" de Yáñez que le rescató para las elecciones de 2023.

El exministro ha afirmado como respuesta que "Cerdán, Ábalos y Koldo están expulsados del partido y está trabajando la justicia con total libertad y garantías" y que "han ocurrido desgraciadamente hechos como Luis Roldán y Felipe González no dimitió por eso".

"Le recuerdo que Borrell dimitió porque dos funcionarios de Hacienda habían cometido una estafa y cohecho y Antonio Asunción asumió también, todos han asumido responsabilidades políticas", ha apuntado la presentadora.

"En algunos casos ha habido dimisión, pero a Borrell lo acompañé yo... tiene usted que reconocer que es obvio y llamativo la campaña mediática tremenda que hay, aumentando la de váyase señor González y la que se hizo con Zapatero y esto nunca ocurre con presidentes del PP y cada uno obedece a su amo", ha sentenciado Yáñez.

Griso le ha apuntado que "el PP tuvo la suya también y la que queda por los casos Gürtel, Kitchen, etc que acabaron con su tesorero en la cárcel en la que ahora probablemente acaben los dos secretarios del PSOE". "Eso son palabras mayores", ha afirmado la presentadora.

La polémica ha comunicado con Yáñez ironizando que oído "que la agrupación del PP de Soto del Real ha recibido con los brazos abiertos a Cerdán, que es lógico porque es parte de su legado".

Tras estas palabras, de nuevo Griso no ha dado crédito: "Madre mía, ¿no me dirá que es mérito del PP que Cerdán sea el cabecilla de una trama de amaños que empezó en Navarra y siguió operando en el Gobierno?".

"No tengo mucha información, pero intuyó que veremos en ese 'trullo' a Tellado también", ha finalizado Yáñez. Tras estas palabras, la presentadora ha dicho que "esto último me lo dice para provocar", un colaborador del espacio ha explicado la situación del dirigente del PP y han terminado la llamada.