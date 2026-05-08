Un experto en comunicación política ve el comunicado de Ayuso sobre México y concluye con lo que hace repetidamente

El equipo de prensa del gabinete de Isabel Díaz Ayuso ha emitido un comunicado anunciando que la madrileña regresa a México. Culpa a la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, de un "boicot" a la gala de los Premios Platino del Cine Iberoamericano, con una supuesta "amenaza" de cerrar el complejo donde se celebra si acude Ayuso.

La ola de reacciones ha surgido al instante después y ha destacado especialmente la de Javier Sánchez, politólogo, consultor y analista internacional de comunicación política, especializado en discurso y narrativa, al que poco le ha bastado para reaccionar al comunicado, dando tres pasos de lo que ha descrito como "manual de ayusismo".

En su perfil de X, el politólogo revela cuáles son estos tres pasos que Ayuso ha realizado en muchas ocasiones:

"1. Provocas. Marcas la conversación".

"2. Te atacan".

"3. Te sitúas como víctima: 'boicot', 'expulsión', 'gobierno totalitario'".

Para el experto, la presidenta madrileña no ha cancelado un viaje, sino que ha ejecutado "el desenlace que necesitaba desde el principio".

"Boicot", "expulsión" y "gobierno totalitario"

El comunicado del gabinete regional es muy contundente. Acusa al Gobierno mexicano de amenazar a las organizaciones de los Premios Platino y a Sheinbaum de atacar a Díaz Ayuso "cada día" y de llamar al "boicot" de varios de sus eventos: "La ultraizquierda que gobierna México se ha mostrado sorprendentemente nerviosa por este viaje, habitual en presidentes autonómicos españoles".

Además, achacan que el Gobierno mexicano ha exigido cada "nombre y apellidos" de todos los que se reúnan con Ayuso y consideran "insólito" que Sheinbaum "amenace a una representante política de otro país": "La deriva totalitaria y violenta de México conduce al país a graves episodios antidemocráticos como el que se vive hoy".

El comunicado remata: "La presidenta de México ha expulsado a Ayuso amenazando a los organizadores de un evento de cine internacional. Un gesto sin precedentes contra un representante del Estado español, la cultura y la libertad de empresa y de expresión".