Ayuso despeja su agenda en México para ir a Riviera Maya: Óscar Puente lo ve y no se puede contener

El ministro de Transporte y Movilidad, Óscar Puente, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; en sendas imágenes de archivo, respectivamente.

El viaje de Isabel Díaz Ayuso a México está dando que hablar allende los mares. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha iniciado una especie de visita oficial en la que no se ha reunido con nadie del Gobierno mexicano, al que acusó hace unos meses de ser un "narcoestado".

Tras varios choques y encontronazos con partidarios de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y con ciudadanos enfadados con sus críticas al país, sus elogios a Hernán Cortés y sus faltas de respeto al escribir México con J, Ayuso ha decidido despejar su agenda para irse a la Riviera Maya, según ha informado la SER.

Como explica el citado medio, el equipo de la presidenta de la Comunidad de Madrid no ha organizado ningún acto institucional en el cuarto día de viaje oficial a México. En declaraciones a Telecinco, Ayuso ha reconocido que la semana allí "está siendo durilla".

La presidenta de la Comunidad de Madrid y la delegación que la acompaña están viajando a la Riviera Maya, donde este fin de semana se celebra la Gala de los Premios Platino.

La polémica ha perseguido a Ayuso desde que puso un pie en México —casi literalmente— ya que en el propio aeropuerto una mujer le dijo que tuviese respeto por sus gobernantes.

Pero, sin duda, uno de los momentos más tensos ha tenido lugar en Aguascalientes, donde Ayuso ha recibido un reconocimiento por las autoridades de esta ciudad, cuya feria financia el Gobierno de la Comunidad de Madrid con algo más de 300.000 euros. Allí ha sido abucheada por parte del público.

Aquí, en España, la oposición ha salido en masa a criticar lo que llaman "vacaciones pagadas por los madrileños". Uno de los más rotundos ha sido el ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha criticado con dureza que Ayuso haya limpiado su agenda para ir la Riviera Maya.

"Es de agradecer que Isabel Natividad reivindique la necesidad de los políticos de tener momentos de asueto. Dado que sus seguidores más entusiastas le apoyan en todo, incluidas unas vacaciones por la cara, espero que nos dejen en paz a los demás cuando, a nuestra costa, nos vamos de vacaciones", ha dicho Puente, logrando más de 4.000 'me gusta' en pocas horas.