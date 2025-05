Un experto en IA alerta sobre esta escalofriante función de ChatGPT

El creador de contenido y experto en Inteligencia Artificial y big data, Pablo (@pablo.maxmaxdata), ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok enseñando esta escalofriante función de ChatGPT.

"Si has hecho una videollamada recientemente, quédate a ver esto porque asusta. Cogiendo un pantallazo de la videollamada, lo subo al chat GPT con el modelo O3, que es el que razona con imágenes",ha comenzado exponiendo el especialista.

"Y fíjate, digno de todo un psicópata, cómo va buscando, cómo identifica a todos los usuarios, uno por uno, otro, otro... Y a partir de ahí, te hace incluso una tabla con cada uno de ellos, con el puesto de trabajo, la empresa, el link del perfil en LinkedIn...", ha mostrado Pablo.

"Mira, alucina, aquí Josh Witty. Me lo encuentra y es claramente él. Incluso lo peor de todo es que puede saber si están casados o no. Subriah Esharc, que ahora es Subriah Fonseka, se ha casado con un Fonseka o Farah Faraclas que ahora es Farah Barrett", ha explicado, enseñando algunos ejemplos.

"Me parece una pasada que a partir del pantallazo de Zoom saque toda esta información.Del puesto de trabajo actual... es que vamos, razona incluso quién sería el mejor candidato para un puesto o quién gana más dinero. Y no sé a ti, pero a mí me parece preocupante", ha concluido el tiktoker.