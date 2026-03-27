Un experto en RRHH, tajante con lo que hacen muchos entrevistadores: "No juegues con la ilusión"

José Miguel García Muñiz, orientador laboral, experto en recursos humanos y fundador de Humanos como recurso, ha criticado lo que hacen muchos entrevistadores durante las entrevistas de trabajo para captar nuevos empleados, sobre todo porque juegan con "la ilusión" de las personas. Son gestos que no concibe como justos, pero que encuentra ejemplos de primera mano de una persona cercana a él: "No juegues con la ilusión de quien busca empleo: si no hay contrato, no vendas la moto".

"Ayer viví una de las cosas más crueles que te pueden pasar buscando trabajo. Una persona cercana a mí hizo una entrevista y la persona de recursos humanos empezó a decirle cosas como: 'Cuando tú trabajes aquí, este será tu cuadrante'", ha expresado al principio del vídeo.

Además, le enseñó las instalaciones, le presentó a los que serían sus presuntos compañeros de trabajo: "Todo como si ya la hubiera contratado". El problema llegó después: "Esta persona salió de allí en una nube porque llevaba mucho tiempo buscando trabajo y estaba en una situación muy mala".

Una semana después, rechazada

"Una semana después, un correo genérico, que era descartado y la ilusión a la mierda", ha revelado. Como entrevistador, ha visto a varias personas hacer este tipo de entrevistas, hablándole al candidato como si ya lo hubiera contratado. Y por ello, ha llegado a echar "la bronca" varias veces porque "no sabes lo que va a pasar en el proceso de selección".

"Puede venir otro candidato después que te guste más, puede que te cancelen el proceso. Buscando trabajo, la motivación está por el suelo y dar falsas esperanzas es una falta de respeto porque estás jugando con la ilusión de la gente", ha defendido.

En cuanto a reacciones, algunos usuarios han afirmado vivir situaciones parecidas y que, por ende, "deberían ser sancionados". "Me ha pasado un montón de veces, te da la impresión de que les gustaste y después nada", ha respondido la usuaria Silvia García.