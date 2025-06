Un famoso cocinero con estrellas Michelin responde a Aznar: "Me tranquiliza leerte, es el camino"

El popular chef Francis Paniego, reconocido con varias Estrellas Michelín, ha mostrado su apoyo a unas declaraciones que el expresidente del Gobierno José María Aznar ha hecho sobre Pedro Sánchez y que llevan días provocando multitud de reacciones.

"Magnífica entrevista, presidente, me tranquiliza leerte. Es el camino. 'Nosotros, los españoles", ha escrito el cocinero en los comentarios de Instagram del ex jefe del Ejecutivo.

En esa entrevista, publicada en El Mundo, Aznar señalaba: "Si uno es capaz de adulterar unas elecciones internas en su partido ¿por qué no va a alterar unas generales?".

Ante la pregunta de si eso es objetivamente posible, el expresidente del Gobierno razonaba: "No hay que pensar que alguien que asalta una joyería no está dispuesto a asaltar un banco. Los límites no existen".

"Lo más interesante es la posibilidad de que se intente salir de esta crisis creando una crisis mayor, que no puede ser la simple confrontación con el PP, con lo que llaman la fachosfera, con los jueces, con los medios... ¿Es posible pensar en una crisis constitucional en España de aquí al fin de la legislatura? Es posible. ¿Son capaces de provocar una crisis constitucional para intentar salvar esta situación? Son capaces", reflexionaba Aznar.