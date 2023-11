Un fontanero se queda atrapado en el baño de su casa y lo que ocurre es surrealista

La usuaria de TikTok @manel0428b ha publicado un vídeo contando lo que le ha ocurrido a un fontanero que ha acudido a su casa. "Surrealista", ha dicho la joven.

"Se ha quedado encerrado en el baño e intento salvarle. Es que la puerta está...", ha señalado la usuaria agobiada sin saber cómo sacarle de ahí.

Resulta que el trabajador ha cerrado la puerta del baño y ninguno era capaz de abrirla. De hecho, él ha intentado "usar sus herramientas" para abrir la puerta a la vez que ella ayudaba desde fuera.

"Ha llamado a su empresa para que vengan a abrirle la puerta (...) Me estaba riendo porque no me lo podía creer", ha continuado relatando.

Ha ocurrido a las 9:00 horas de la mañana. "Pobrecito el fontanero", ha opinado la usuaria para concluir de mostrar el momento que ambos han vivido.