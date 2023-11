Le preguntan a un noruego por qué no tienen persianas, responde y algunos españoles cargan contra él

El usuario de TikTok @sim_elnoruego, noruego que habla español, está alucinando por la avalancha de críticas que está recibiendo tras responder a una usuaria que le preguntaba por qué allí no tienen persianas.

En concreto, le aseguraban que ese objeto aísla mucho el frío y protege la ventana. La reacción del usuario fue de desconcierto: "¿Persianas aíslan mucho el frío? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y desde cuándo? No entiendo".

Esas simples palabras le han costado incluso insultos. Por ejemplo, un usuario le ha dicho: "Es literalmente una barrera física. No sé qué hay que entender". Otro: "A ver si en noruego: rulleskodder. Aíslan del frío, calor, minimizan la pérdida de calor en invierno y el sol no te tira de la cama cuando sale".

Y otro más, menos diplomático, le ha replicado: "Si no entiendes estudia, que falta te hace". Tras todo ello, el noruego se ha preguntado: "¿Por qué tienen que pelear tanto? No entiendo de dónde sacan la energía para pelear y discutir tanto".

"Creo que solo por el vídeo que hice ahora hablar sobre persianas es algo muy sensible y como un problema político", dice sorprendido.

Y más: "¿Por qué tienen que ser tan groseros? No lo entiendo. Creo que si hace mucho frío en una casa aquí en Noruega no es porque no tengamos persianas, aquí las casas están hechas para el frío, pero no sabía que las persianas tenían que ver con el frío y el calor y por eso supongo que soy la persona menos inteligente del mundo. Ya me pongo a estudiar", explica.

Además, subraya que "en Noruega y en el norte de Europa" las ventanas tienen dos o res cristales, lo que contribuye a aislar las viviendas del frío.

"Yo he vivido toda mi vida en Noruega y nunca he escuchado a una persona que diga oye hace mucho frío, vamos a cerrar las persianas. Es posible que funcione cuando hace 15 grados, pero cuando hace -15 grados creo que no".