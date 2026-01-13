Un francés entra en un restaurante en España, su hijo se pone a llorar y sentencia por lo que hace el camarero

No hace falta montar un tratado sociológico para encender el debate. A veces basta con una comparación cotidiana para que medio TikTok se ponga de acuerdo, discrepe o, algo tan complicado hoy en día como aplaudir con las orejas de forma unánime. Eso es lo que le ha ocurrido a uno de los últimos vídeos que ha publicado una familia francesa que vive en Andalucía en la red social china: en él, el padre compara sin tapujos la vida en Francia con la que ha encontrado en España tras más de un año criando aquí a su hijo.

“La mentalidad de los españoles no tiene nada que ver con la de los franceses”, arranca el vídeo que se ha hecho viral. Lo dice marcando cada idea con los gestos y convencido de lo que cuenta. Lejos de parecer una opinión soltada al vuelo para ganar clics, se nota que es una conclusión a la que ha llegado después de meses dándole vueltas. “Cada día me pregunto cómo pude aguantar tanto tiempo en Francia”, añade.

Pero si hay algo que le ha roto realmente los esquemas es la relación que se tiene con los niños en España. "Todo está pensado para ellos", explica, poniendo en valor cosas que aquí ya damos por sentadas, como que pueda haber parques infantiles en cada esquina o el hecho de tener cambiadores de bebés en los baños, siempre a mano. Aunque lo que más le choca es la actitud en la calle, que no convierte la crianza en una molestia pública, y pone el ejemplo de lo que puede pasar en un restaurante: “Tu hijo se pone a llorar y el camarero le trae dibujos, globos o juguetes". Nada más decirlo, sin perder el tiempo, deja clara la diferencia respecto a su país natal: “En Francia, te miran mal”.

Más que un reproche a su país, sus palabras suenan a pura envidia sana. Después de un año viviendo en Andalucía, le fascina la facilidad que tienen los españoles para incluir a los niños en cualquier plan y que la infancia no sea algo que moleste. “Es algo que en España tienen grabado a fuego en su mentalidad”, afirma convencido.

Esa misma mentalidad es la que se ha encontrado en el colegio, donde su hijo de tres años ya navega entre varios idiomas sin que suponga un drama para nadie: “Está con el inglés, va a una clase 100% en español y con nosotros aprende francés”, dice, incapaz de ocultar su asombro. Sin embargo, lo que más le ha descolocado es ver cómo a esa misma edad los llevan de excursión para aprender a reciclar: “¡Con solo tres años!”, recalca quien cree que estos detalles dicen mucho más de un país que cualquier otro discurso.

El cierre es rotundo: “No sé qué te parecerá a ti, pero creo que hice bien dejando Francia por España”. Es ahí donde el vídeo termina de conectar con todo el mundo: padres que se sienten identificados, usuarios que comparan países y la figura del camarero convertida, por un momento, en el símbolo de una cultura que no le da la espalda a los niños. Porque a veces, para explicar un país, basta con ver qué hace alguien cuando un niño llora.