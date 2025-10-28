Un historiador dice alto y claro lo que habría que hacer con la dictadura de Franco

El historiador Fernando Hernández Sánchez estuvo este lunes con Carles Francino en La Ventana de la Cadena Ser y e hizo una radiografía de lo que había que hacer a nivel educativo para concienciar sobre todo lo que supuso la época de Francisco Franco como dictador en España.

El historiador, que acaba de lanzar junto al dibujante Pedro Vera su libro Franco-Facts, opinó que "la historia contemporánea muy difícilmente la aborda el alumnado en la ESO".

"Las etapas anteriores tienen comienzo y tienen fin, todo el mundo la recuerda, pero la contemporánea, la que vivimos, no tiene cierre. Entonces todos esos episodios que han ocurrido y que van sucediendo tienen una importancia fundamental porque son los que configuran la sociedad en la que nuestro alumnado se va a insertar como ciudadanía activa y porque permanecen en el desconocimiento. Es un vacío educativo que se agranda con el tiempo", ha asegurado.

Al ser preguntado por cómo se hace frente que adolescentes de 17 años canten el himno franquista ha recordado una frase que dijo cuando la exhumación del dictador del Valle de los Caídos y ha hecho una reflexión.

"Dije en su momento cuando se produjo la exhumación del dictador que a Franco había que sacarlo del Valle de los Caídos, pero había que meterlo en las aulas", ha afirmado el especialista con más de tres décadas en la profesión.

"Mientras no se haga una enseñanza sistemática y argumentada porque además hoy en día tenemos un montón de fuentes primarias que antes no había y mientras por otra parte no se acometa por los que podemos hacerlo desmontar en redes sociales todo lo que podamos nos vamos a encontrar en situación de desventaja porque el cuñado digital es muy poderoso", ha afirmado Hernández Sánchez.

Los datos del CIS

El debate sobre cómo se está planteando el estudio de la dictadura franquista llega después de conocer los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas, que en su último barómetro reflejaron que el para un 21,3% de la población los años del franquismo fueron "buenos o muy buenos".

En ese mismo estudio, además, se pudo observar que para el 65,5% toda la época de la dictadura que comenzó tras la Guerra Civil fueron "malos o muy malos", mientras que el punto medio de lo "regular" fue del 6,1%.