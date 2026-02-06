Un historiador responde a si existe un revisionismo del franquismo y la Guerra Civil en sus alumnos

El historiador Gutmaro Gómez Bravo, que ha publicado su libro Cómo terminó la Guerra Civil Española, ha sido entrevistado en el Hora 25 de la Cadena SER y ha hablado de cómo ve a sus alumnos, la ideología que tienen y si existe un cierto revisionismo histórico a la hora de enseñar episodios como la Guerra Civil o el Franquismo.

"El otro día estábamos hablando con un profesor universitario de Economía y nos dijo que sus alumnos son cada vez más ultraliberales. ¿Tú notas también un revisionismo en tus alumnos de la Guerra Civil, del franquismo?", le preguntó Aimar Bretos.

El docente dijo que "en general, sí y que ha cambiado una generación y vienen con una convicción muy fuerte de lo que piensan", aunque no sabe si se debería "realmente revisionismo ideológico".

"Puedes hablar por ejemplo del nacionalismo, de su nacimiento y ya te preguntan por ETA. Digo, oiga, que es que eso 100 años después. Entonces hay una contaminación del presente en todo. Y para nosotros eso es un anatema", apostilló el profesor.

Gómez Bravo también indicó que en la sociedad en general "hay una necesidad de aceptación de eso". "Creo que tenemos que empezar a comprender o o hacernos preguntas de una manera natural, normal y sin rasgarnos las vestiduras por estas cosas", prosiguió.

"Tampoco blanquear o hacer más asumible o digerible etapas que no lo fueron, etapas que nosotros no podemos volver a pasar y que cuanto más conozcamos la dureza con la que fueron planificadas, creo que mejor. Eso también hay que hacerlo de una manera que la gente lo entienda, que a veces los académicos o el mundo universitario nos miramos solo a nosotros", remató.

¿La guerra que perdimos todos?

El historiador también fue preguntado por las jornadas que organizó Arturo Pérez-Reverte en Sevilla sobre la Guerra Civil bajo el nombre La guerra que perdimos todos y que han sido el centro de atención después de que el escritor David Uclés rechazará la invitación.

"Bueno, la guerra no la perdieron todos, como creo que demuestra este libro. Creo que nosotros tenemos que ir a este tipo de cosas precisamente a explicar nuestro nuestro trabajo. Aunque también hay que evitar polémicas", detalló Gómez Bravo.

Finalmente, acabó señalando que él estaba en el listado de participantes y que "iba a hablar con otros historiadores que tienen otra otra visión de las cosas", pero que para ellos "en principio es normal".

"Vamos, a no ser que la gente tire objetos o algo, pues solemos hablar normalmente", concluyó el historiador.

El informe del CIS sobre franquismo y juventud

El pasado mes de octubre, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) preguntó a sus encuestados por Francisco Franco y las respuestas que encontraron, especialmente en los jóvenes, fueron preocupantes.

La pregunta fue esta: "En general, ¿cree usted que los años de dictadura franquista para España y los/las españoles/as fueron muy malos, malos, buenos o muy buenos?". Las respuestas, las siguientes: