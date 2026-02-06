Las reuniones entre el PP de Madrid y la edil acosada: "Lo que no puede ser bueno para ti es una denuncia"

A medida que transcurren las horas, van conociéndose mayores detalles sobre el caso de la exconcejala del PP de Móstoles que denunció un presunto acoso sexual y laboral por parte del regidor de dicho Ayuntamiento, el popular Manuel Bautista. El mismo medio que destapó el escándalo que salpica a la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, El País, ha tenido acceso a la transcripción de parte de las conversaciones que aparecen recogidos en la denuncia presentada.

Se trata de dos reuniones, la primera celebrada el 11 de marzo de 2024, tras ponerse en contacto la por aquel entonces concejala con el gabinete de la presidenta madrileña y lideresa del PP madrileño. En ese primer encuentro, celebrado en Génova 13, la denunciante se vio con los 'número 2' y 'número 3' de Ayuso. Es decir, el secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, y la vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, Ana Millán.

Hubo una segunda reunión en la misma sede nacional de los populares, pero el 16 de abril y sin Alfonso Serrano. Junto a Ana Millán estuvo la teniente de alcalde en la localidad de Villanueva de la Cañada, Lucía Paniagua.

No obstante, después de la primera reunión, la concejala volvió a tocar a la puerta de la cúpula del PP madrileño "al no recibir ninguna noticia por su parte y tener una situación insostenible en Móstoles", exponiendo que desde el entorno del regidor le estaban haciendo comentarios acusándola de "traidora" por llevar su queja a instancias superiores del Partido Popular. También solicitó explicaciones de qué trámites estaban realizando de forma interna en el PP en su caso, lo que derivó en la segunda reunión en Génova 13.

La primera reunión: "No vale venir aquí a contar esta situación sin proponer solución"

-Ana Millán [cuando Alfonso Serrano se incorpora al encuentro]: "Te resumo rápido. Me dice que lleva viviendo una situación personal incómoda desde antes de las elecciones, en la que Manuel la nombra jefa adjunta de campaña, pasan más tiempo juntos y el problema empieza cuando Manuel junta lo personal y lo profesional. A partir de su negativa, empiezan las diferencias. Está contando datos objetivos y yo estoy apuntando".

-Ana Millán [a la denunciante]: "A mí lo que me importa es la persona y veo que estás sufriendo mucho por lo que ha sucedido. Tú achacas todo a tu no".

-"Llegados a este punto en el que no puedes más y vas a denunciar, ¿De verdad que te merece la pena por tus hijos, por ti, por tu padre? Hay veces que se consigue más hablando. Una vez que lo hagamos público, desgraciadamente, se va a hablar de vosotros siempre".

-"Desgraciadamente con las mujeres, y en los pueblos como Móstoles, se utiliza la misma táctica: porque estamos liadas con no sé quién... Y en la mayoría de los casos esas cosas salen de dentro".

-"Lo que no puedes permitir es que te afecte, porque llevas 10 meses aguantándolo". "Ayuda no es hacerlo público, eso te va a hundir".

-"Me importan las personas, te está costando la salud. Lo que no puede ser bueno para ti es una denuncia en el juzgado, porque te comen".

-"En el Partido Popular estamos para ayudarte".

-"Ese amparo pasa por que te quites de la cabeza cualquier tipo de denuncia. Vamos a parar esto. Esto es un acoso de manual".

-"Tienes que protegerte a ti, y protegerte es no hacer nada".

-Alfonso Serrano [también a la denunciante]: "Mi máximo respeto a lo que tú sientas y hayas vivido".

-"Aquí lo que estamos hablando es que te ficha Manuel, te pone de número dos, hay un conflicto entre lo personal y lo profesional, te tira los tejos, tú le das calabazas y a partir de ahí todo cambia, ¿estamos hablando de esto?".

-"Estamos aquí para ayudarte, podemos hablar contigo".

-"¿Qué podemos hacer? No vale venir aquí a contar esta situación sin proponer solución".

-"Lo que tú pides es respeto, que se respete tu trabajo". "Aquí estamos hablando que por un tirarte los tejos la actitud de Manuel es esta, ¿o hay algo más?".

-"No es cuestión de tapar, es que una denuncia pública o judicial te afectaría a ti".

La segunda reunión: "Nuestro amparo fue: vete a casa, habla con tu marido"

-Ana Millán [a la denunciante]: "Yo te recomendaba, y te sigo recomendando, que una denuncia pública no te beneficiaría. O sea, la denuncia judicial que luego iba a ser pública no te beneficiaría".

-"Yo no sé qué entiendes tú por amparo. Nuestro amparo fue: vete a casa, habla con tu marido".

-"Te lo digo yo que vivo por y para el partido. Llevo muchos años y todas hemos aguantado muchas cosas buenas, malas, más mediáticas".

-"Te lo dije: no vale la pena. Déjalo, el PP no acaba en Móstoles. Te estaba diciendo: vete, pero porque me preocupabas tú como persona".

-"Tú eres una persona inteligente, ¿tú crees que vas a poder seguir trabajando allí?".

-"Hay dos premisas que son muy claras en todo esto también. Tú no tienes una relación laboral, los concejales, los alcaldes y tal, no podemos decir porque legalmente no la tenemos. Es decir, tú no eres una empleada del Partido Popular. Y luego, sobre todo, lo que aquí no puedes, (...) nos estás pidiendo en tu último mail que abramos el Protocolo de Acoso y no sé qué, no sé cuántos. Es que para nosotros tú no eres una funcionaria. Entonces, no podemos aplicar el protocolo de acoso en el partido".

-Lucía Paniagua [también a la denunciante]: "Aquí hay dos formas: o tomáis una decisión amistosa entre vosotros o vais al Comité de Derechos y Garantías o alguno de los dos tiene que dar un paso atrás. Nosotros desde nuestros cargos os podemos prestar nuestra ayuda de forma altruista, pero nada más".

-"Creo que se te tiene que pasar el disgusto y que tienes que ser sensata, y sensata con tu futuro y contigo. Si esto lo dejamos en un entorno de conciliación como el que estamos ahora y sois capaces de reconducir esto, fenomenal, no hay ningún problema. Probablemente, él no va a querer que continúes con las demás concejalías y vas a tener que tragar con quedarte como concejal raso. No nos podemos meter en la gestión de un ayuntamiento, con lo cual esto quedaría así".

-"Tú te quedarías en tu ayuntamiento, yendo como vayas, intentando tener la menor relación posible y aquí no ha pasado nada".

-"Piénsalo porque quizá es justo lo que estás pidiendo".

-Ana Millán [entra de nuevo en la conversación, aludiendo a la posibilidad de denunciar]: "Yo le aconsejé que no lo hiciera porque mañana lo veía en 'La Sexta', para meterse con Ayuso".

-[A la denunciante]: "Sin poner en duda lo que tú dices y los comportamientos que dices que tiene Manuel, no quiero que te sientas ofendida ni cuestionada, porque yo te creo, pero habrá que hablarlo con él, puede ser tu palabra contra la de él, desgraciadamente".

-Lucía Paniagua: "Es que va a ser eso, tu palabra contra la de él".

-Ana Millán: "Ahora es el momento de hablar con él. Yo le preguntaré y contrastaré".

-"Cuando te metes en política tienes que estar preparada para aguantar muchas cosas. Y encima, desgraciadamente a las mujeres, a mí cuando entré y te lo dije (...)".

-"También te digo, cuando la otra persona se sienta atacada, se te acusa de tal... No sé cómo un ser humano reacciona, puede reaccionar: 'Oye pues soy inteligente, recapacito', no sé o 'todavía me lo tomo más apecho, lo niego'".

-Lucía Paniagua: "Piensa que a lo mejor ahora te merece la pena estar en un segundo plano, no estar tan visible, deja pasar el tiempo y luego... Tienes que tener un perfil bajo una temporada y luego ya verás".

Según el citado medio, la concejala esperó dos meses sin que ocurriese nada y fue entonces cuando volvió a remitir varios correos electrónicos sin lograr que se concertase una tercera reunión. En octubre de 2024 entregó su acta de concejal y se dio de baja del partido. Un mes después, ya fuera de la formación, entregó un escrito al Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP en el que adjuntó documentación respecto a su caso e incluso propuso que se llamase a testigos. No fue citada y el caso acabó recibiendo carpetazo.