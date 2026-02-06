Detenido un hombre en Madrid que retransmitía en directo las agresiones sexuales a su hija menor

Un policía nacional, en las calles de Madrid, en una imagen de archivo.

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un hombre por difundir a través de una aplicación de retransmisión en directo las agresiones sexuales que él mismo cometía a su hija menor a cambio de monedas virtuales con las que el arrestado aumentaba su popularidad y adquiría productos que se ofertaban en ese canal.

Gracias al aviso que un ciudadano dio en noviembre en el correo electrónico habilitado por la Policía Nacional para denunciar delitos de pornografía infantil, los agentes localizaron y detuvieron un mes después a este agresor sexual que ya se encuentra en prisión, informa este viernes la Dirección General de la Policía.

Los investigadores de la Unidad Central de Ciberdelincuencia especialistas en la sección de protección al menor constataron que el detenido utilizaba salas privadas de aplicaciones de retransmisiones en directo para captar a usuarios interesados mostrando fotos con su hija en una cama. Posteriormente en otra aplicación difundía en directo las agresiones que él mismo cometía sobre la niña.

La contraprestación que el arrestado obtenía por la conexión de estos pedófilos consistía en obtener monedas virtuales canjeables en la propia web por regalos o mejora de posicionamiento.

Avanzadas las pesquisas, los agentes lograron identificar a este hombre que residía en la capital. Fue detenido en diciembre y en el registro realizado en su domicilio se intervinieron dos teléfonos móviles donde se encontró gran cantidad de material pornográfico.

Una vez pasó a disposición de la autoridad judicial como presunto responsable de un delito de corrupción de menores consistente en la producción, tenencia y distribución de pornografía infantil y agresión sexual, se decretó su inmediato ingreso en prisión.

Cómo denunciar delitos de pornografía infantil

La Policía Nacional recuerda que dispone del correo electrónico denuncias.pornografía.infantil@policia.es con el objetivo de involucrar a la ciudadanía en la lucha contra los delitos relacionados con la pornografía infantil de forma anónima y confidencial.

En los últimos dos años este canal ha recibido más de 5.000 mensajes que han sido analizados por especialistas. En muchos casos han originado operaciones policiales de éxito.