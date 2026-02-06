Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El PSOE desmiente "rotundamente" que Salazar haya colaborado en la campaña de Pilar Alegría en Aragón
El PSOE desmiente "rotundamente" que Salazar haya colaborado en la campaña de Pilar Alegría en Aragón

Los socialistas anuncian posibles "medidas legales" tras la información publicada por ABC. 

Pilar Alegría, la candidata del Partido Socialista a las elecciones autonómicas de Aragón.

El PSOE ha desmentido este viernes "rotundamente" que su exdirigente acusado por diferentes agresiones sexuales, Paco Salazar, haya colaborado en la campaña de Pilar Alegría para las elecciones en Aragón de este próximo 8 de febrero. Los socialistas reacionan así a una información en portada del diario ABC que señala que el exasesor de Sánchez "ha viajado varias veces a Aragón para diseñar la estrategia de la candidata".

"Exigimos la rectificación de esa noticia y nos reservamos el derecho a tomar las medidas legales oportunas. No todo vale en política. Nosotros defendemos una forma de actuar que dista mucho de los bulos y la desinformación. Volvemos a manifestar la necesidad de que los aragoneses salgan a votar el domingo para poner freno a esta forma de hacer y entender la política tan dañina para toda la sociedad", señalan fuentes socialistas.

Este jueves, durante su comparecencia en la comisión por el 'caso Koldo' a petición de la mayoría absoluta del PP, Salazar negó también en el Senado que estuviera participando de alguna manera en la campaña de Pilar Alegría. 

Además, aseguró que su polémico encuentro con Alegría para un almuerzo en Madrid - meses después de que se conocieran esas denuncias de trabajadoras del PSOE contra él - sólo fue para verse y para "hablar de la familia". "Nos vimos sólo en esa ocasión. Nos preguntamos por la familia y mi destino profesional futuro, que iba a ser Latinoamérica. No hablamos ni de Aragón ni de la campaña", señaló. 

La portada de ABC, firmada por el periodista Joan Guirado, se publica el mismo día que se cierra la campaña electoral en Aragón y a dos días de la cita con las urnas. 

