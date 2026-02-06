Carlos Cuevas dice a las claras lo que más le indigna de la sociedad actual: merece la pena leerlo de principio a fin

El actor Carlos Cuevas, protagonista principal de la película La fiera, ha hablado en una entrevista concedida a El País para El País Semanal de las redes sociales y ha confesado lo que más le indigna en la sociedad de hoy en día.

Cuevas ha reconocido que ahora está "bastante en crisis con las redes en general" y que tras unos años donde ha estado más activo, ahora ha dejado de utilizarlas tanto y de mostrar sus opiniones. "Me siguen indignando las mismas cosas, pero no las comparto, no estoy nada a gusto con las redes", ha reconocido.

Ahí ha sido preguntado por esas cosas que le molestan. Su respuesta ha sido clara: "Atentar contra los derechos humanos. Que se tache de reivindicativo a alguien que protesta por el acceso a la vivienda, por el racismo, por las muertes en las rutas migratorias, por el genocidio palestino… No hay que ser muy reivindicativo para estar de acuerdo con eso. Con los derechos humanos no se negocia".

"Cuando ocurre, lo mínimo que puede pasar es que te indignes. ¿Acceso a la vivienda digna? Artículo 47 de la Constitución. No es que me lo invente yo con cuatro colegas", ha añadido el joven actor.

La empatía, clave

Además, ha reconocido que intenta entender el mundo y el privilegio que él tiene como hombre, hetero y blanco. "Que yo no sufra el racismo en mis carnes no significa que no empatice con que esto sucede en nuestra sociedad y que no crea que hay que intentar erradicarlo de raíz", ha explicado.

"La línea que nos une es la ideológica, no la identitaria. Nos une el mundo que queremos, no el mundo del que venimos", ha concluido Cuevas.

Un repaso a la carrera de Cuevas

Si La Fiera es el último trabajo de Carlos Cuevas, su trayectoria, a pesar de sus 30 años casi recién cumplidos, es extensa y cargada de series y películas. En televisión destacan las siguientes:

Ventdelplà

Merlí

Cuéntame cómo pasó

45 revoluciones

Leonardo

Smiley

En cambio, ha participado en trabajos de cine como estos: