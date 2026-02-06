Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Carlos Cuevas dice a las claras lo que más le indigna de la sociedad actual: merece la pena leerlo de principio a fin
Virales
Virales

Carlos Cuevas dice a las claras lo que más le indigna de la sociedad actual: merece la pena leerlo de principio a fin

El actor ha hablado para 'El País'.

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
El actor Carlos Cuevas en el photocall de la 'La Fiera'.
El actor Carlos Cuevas en el photocall de la 'La Fiera'.Getty Images

El actor Carlos Cuevas, protagonista principal de la película La fiera, ha hablado en una entrevista concedida a El País para El País Semanal de las redes sociales y ha confesado lo que más le indigna en la sociedad de hoy en día. 

Cuevas ha reconocido que ahora está "bastante en crisis con las redes en general" y que tras unos años donde ha estado más activo, ahora ha dejado de utilizarlas tanto y de mostrar sus opiniones. "Me siguen indignando las mismas cosas, pero no las comparto, no estoy nada a gusto con las redes", ha reconocido.

Ahí ha sido preguntado por esas cosas que le molestan. Su respuesta ha sido clara: "Atentar contra los derechos humanos. Que se tache de reivindicativo a alguien que protesta por el acceso a la vivienda, por el racismo, por las muertes en las rutas migratorias, por el genocidio palestino… No hay que ser muy reivindicativo para estar de acuerdo con eso. Con los derechos humanos no se negocia".

"Cuando ocurre, lo mínimo que puede pasar es que te indignes. ¿Acceso a la vivienda digna? Artículo 47 de la Constitución. No es que me lo invente yo con cuatro colegas", ha añadido el joven actor. 

La empatía, clave

Además, ha reconocido que intenta entender el mundo y el privilegio que él tiene como hombre, hetero y blanco. "Que yo no sufra el racismo en mis carnes no significa que no empatice con que esto sucede en nuestra sociedad y que no crea que hay que intentar erradicarlo de raíz", ha explicado.

"La línea que nos une es la ideológica, no la identitaria. Nos une el mundo que queremos, no el mundo del que venimos", ha concluido Cuevas.

Un repaso a la carrera de Cuevas

Si La Fiera es el último trabajo de Carlos Cuevas, su trayectoria, a pesar de sus 30 años casi recién cumplidos, es extensa y cargada de series y películas. En televisión destacan las siguientes:

  • Ventdelplà
  • Merlí
  • Cuéntame cómo pasó
  • 45 revoluciones
  • Leonardo
  • Smiley

En cambio, ha participado en trabajos de cine como estos:

  • Cruzando el límite
  • Ahora o nunca
  • Gente que viene y bah
  • El verano que vivimos
  • Donde caben dos
  • La ternura
  • El 47
  • También esto pasará
  • La fiera
Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para merck

Más de Virales