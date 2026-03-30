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Un hostelero señala la "verdad incómoda" del sector: "La gente muy buena y competente se va de los sitios porque se les explota"
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Un hostelero señala la "verdad incómoda" del sector: "La gente muy buena y competente se va de los sitios porque se les explota"

El mensaje de un creador en TikTok reabre el debate sobre las condiciones laborales en la hostelería y la fuga de talento.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Un camarero llevando la bebida a una mesa
Un camarero llevando la bebida a una mesaGetty Images/Westend61

La hostelería vuelve al centro del debate, esta vez por un vídeo que se ha hecho viral en TikTok. El creador @sebasgontoro ha puesto sobre la mesa lo que define como una de las grandes realidades del sector: "La gente muy competente, muy buena, se va de los sitios porque se les explota".

En su reflexión, directa y sin rodeos, apunta a uno de los principales problemas que arrastra el sector desde hace años: la dificultad para retener talento. Y no por falta de vocación, sino por condiciones laborales que, en muchos casos, terminan empujando a los mejores trabajadores a marcharse.

"Si tienes a alguien bueno, cuídalo"

El hostelero insiste en que una de las claves está en la gestión. "Una de las tareas más importantes que tiene un jefe o dueño de un restaurante es darse cuenta cuando tiene una persona competente y saber cómo atarle y cómo quedártelo", explica.

¿La fórmula? No es única, pero sí clara: mejores salarios, mejores condiciones o, simplemente, valorar el trabajo bien hecho. "Sea en dinero, en condiciones o en lo que sea", resume.

Además, subraya que no se trata solo de pagar más, sino de generar un entorno en el que el trabajador quiera quedarse. Turnos razonables, estabilidad o reconocimiento diario son factores que, según muchos profesionales, marcan la diferencia tanto como el sueldo.

Un problema cada vez más visible

El vídeo conecta con una sensación cada vez más extendida en el sector: encontrar personal cualificado es cada vez más difícil. "La hostelería está súper complicada para encontrar gente, y gente buena aún más, casi ni hay", advierte.

Esta falta de mano de obra se ha convertido en uno de los grandes retos de bares y restaurantes, especialmente tras la pandemia, cuando muchos trabajadores decidieron cambiar de sector ante la precariedad o la falta de conciliación.

Por eso, lanza un mensaje directo a los empresarios: "Si tienes una persona buena y te has dado cuenta de que es bueno, valóralo, mímalo".

Una reflexión que, más allá de TikTok, vuelve a poner el foco en un problema estructural: la precariedad en uno de los sectores clave de la economía… y el coste que tiene no cuidarlo. Porque, como resume el propio creador, el verdadero problema no es que falte gente, sino que la buena… ya no quiere quedarse.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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