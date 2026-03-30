Un hostelero señala la "verdad incómoda" del sector: "La gente muy buena y competente se va de los sitios porque se les explota"

La hostelería vuelve al centro del debate, esta vez por un vídeo que se ha hecho viral en TikTok. El creador @sebasgontoro ha puesto sobre la mesa lo que define como una de las grandes realidades del sector: "La gente muy competente, muy buena, se va de los sitios porque se les explota".

En su reflexión, directa y sin rodeos, apunta a uno de los principales problemas que arrastra el sector desde hace años: la dificultad para retener talento. Y no por falta de vocación, sino por condiciones laborales que, en muchos casos, terminan empujando a los mejores trabajadores a marcharse.

"Si tienes a alguien bueno, cuídalo"

El hostelero insiste en que una de las claves está en la gestión. "Una de las tareas más importantes que tiene un jefe o dueño de un restaurante es darse cuenta cuando tiene una persona competente y saber cómo atarle y cómo quedártelo", explica.

¿La fórmula? No es única, pero sí clara: mejores salarios, mejores condiciones o, simplemente, valorar el trabajo bien hecho. "Sea en dinero, en condiciones o en lo que sea", resume.

Además, subraya que no se trata solo de pagar más, sino de generar un entorno en el que el trabajador quiera quedarse. Turnos razonables, estabilidad o reconocimiento diario son factores que, según muchos profesionales, marcan la diferencia tanto como el sueldo.

Un problema cada vez más visible

El vídeo conecta con una sensación cada vez más extendida en el sector: encontrar personal cualificado es cada vez más difícil. "La hostelería está súper complicada para encontrar gente, y gente buena aún más, casi ni hay", advierte.

Esta falta de mano de obra se ha convertido en uno de los grandes retos de bares y restaurantes, especialmente tras la pandemia, cuando muchos trabajadores decidieron cambiar de sector ante la precariedad o la falta de conciliación.

Por eso, lanza un mensaje directo a los empresarios: "Si tienes una persona buena y te has dado cuenta de que es bueno, valóralo, mímalo".

Una reflexión que, más allá de TikTok, vuelve a poner el foco en un problema estructural: la precariedad en uno de los sectores clave de la economía… y el coste que tiene no cuidarlo. Porque, como resume el propio creador, el verdadero problema no es que falte gente, sino que la buena… ya no quiere quedarse.