Un 'influencer' gastronómico prueba la tortilla de Ikea y deja este claro veredicto

El influencer gastronómico pez.salvaje ha ido a Ikea para probar el pincho de tortilla que venden en los restaurantes que hay en las famosas tiendas de muebles y ha dejado un veredicto muy claro.

"Vamos a tomarnos un pinchito de tortilla en el Ikea. Cuesta 1,50 el pincho de tortilla y te regalan el café, aunque tengas que ir a echártelo tú. Yo vengo casi con más ilusión por el pan con aceite. En la crisis de 2008, el Ikea ayudó a muchas familias a comer", empieza contando el usuario.

"Yo esta vez tenía a un acompañante de lujo: mi niño el mayor. Y, con buena compañía, hasta el pincho de tortilla este sabe bueno", dice antes de comer y de dar su opinión: "Pues no está mal el pincho de tortilla del Ikea y, en general el desayuno".

"Todavía no me ha llegado al estómago y ya me ha dado ardor", dice antes de, ya más en serio, hacer una valoración del producto en la que pone mucho énfasis en la relación calidad-precio.

"Pero, claro, ¿qué quieres por 1,50 que cuesta el pincho de tortilla? Yo me he tomado muchos pinchos de tortilla mucho peores y más caros. Total, que no está mal. Para alguna vez poder venir con el hijo a desayunar está muy bien", concluye.