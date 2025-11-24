Un lapsus de Claudia Sheinbaum deja a todos boquiabiertos: luego dicen que las comas no son importantes

La coma, esa gran amiga... o esa gran enemiga si no la usas bien. O, directamente, si no la usas, como le ha ocurrido a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que ha protagonizado un muy curioso lapsus en una comparecencia de prensa.

El motivo, la victoria de la modelo mexicana Fátima Bosch del concurso Miss Universo, celebrado el pasado viernes en Tailandia. La gala vino marcada por un gran escándalo cuando el tailandés Nawat Itsaragrisil, encargado de montar el certamen en Bangkok, le mandó callar y le insultó con un "tonta" en mitad de un evento.

Las críticas se multiplicaron hasta llegar a la mismísima presidenta mexicana, que unos días más tarde ha tenido que tratar el asunto debido a la sospecha de que México hubiera intervenido para hacerse con el cetro de la belleza mundial.

Este lunes, un periodista ha preguntado a Sheinbaum si "usted o alguien de su gobierno compró el certamen de Miss Universo para hacer una cortina de humo". A lo que la presidenta mexicana ha respondido con una primera risa y un lapsus que va directo al top de meteduras de pata lingüísticas del año.

"Evidentemente no es falso", apunta Sheinbaum de corrido, sin espacio para pausas que evidencien lo que suponemos querría decir la mandataria, que 'evidentemente no, es falso'.

El problema es que ella misma se da cuenta de la metedura de pata y colapsa. Durante cuatro segundos, eternos, se queda en blanco, consciente del fallo y sin saber cómo salir de él. Un ejercicio de cómo no responder en caso de error, que dirían los expertos en comunicación política.

El certamen de Miss Mundo 2025 disparó la polémica por las imágenes de un acto en el que se ve al 'moderador' ofender a la representante mexicana por no "postear" buenas cosas sobre Tailandia, atacando a la delegación del país centroamericano y exigiendo que se callara mientras él seguía atacando.

Al respecto, Fátima se levantó al grito de "respeto", un gesto al que se sumaron más compañeras de la que luego sería coronada como 'Miss Mundo'.