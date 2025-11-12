Un librero casi alucina con el gesto que ha tenido un cliente con él: "Con gente así da gusto ir a trabajar"

La cercanía y las estrechas relaciones que se crean entre clientes y propietarios del pequeño comercio acostumbran a ser mucho más fuertes, sinceras y férreas que las que pueden llegar a surgir en grandes establecimientos o centros comerciales. Eso lo acaba de demostrar el propietario de una tienda de Cádiz José Moreno.

Este regidor de La Cápsula, un especio situado en la localidad gaditana en el que poder comprar ropa, libros y discos, ha contado lo que le ha pasado con un cliente que le había llamado por teléfono para pedirle un libro. Para su sorpresa, el final no tiene nada que ver con lo que en un primer momento se podría haber imaginado.

"Un cliente me llama por teléfono para pedirme un libro. Se lo traigo. Viene a recogerlo, lo paga y me pide un boli para dedicarlo. Escribe algo y me lo regala", ha narrado Moreno, que ha añadido un "de verdad que hay gente que es la puta hostia".

Concretamente el libro que le han regalado ha sido Las horas, de Michael Cunningham y la dedicatoria que le ha dejado es la siguiente: "Para José (pariente de Auster, o, quizá, un Auster reencarnado). Con mucho cariño".

"Un gesto muy bonito"

Su publicación, como no podía ser de otra forma, se ha hecho viral con más de 100.000 reproducciones en pocas horas y ha superado también el millar de me gusta. También ha recibido multitud de respuestas en las que le han dedicado tuits similares a "cómo serás tú para inspirar ese detalle y que alguien se atreva a hacerlo".

Moreno ha aprovechado para responder y ha descrito al cliente como una persona "muy amable y bondadosa". "En este caso todo el mérito es del cliente", ha contestado él, afirmando en otros tuits que "con gente así da gusto ir a trabajar" porque es "un gesto muy bonito".