Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un librero casi alucina con el gesto que ha tenido un cliente con él: "Con gente así da gusto ir a trabajar"
Virales

Virales

Un librero casi alucina con el gesto que ha tenido un cliente con él: "Con gente así da gusto ir a trabajar"

"Muy bonito".

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
Una persona ojeando un libro en una librería.
Una persona ojeando un libro en una librería.Getty Images

La cercanía y las estrechas relaciones que se crean entre clientes y propietarios del pequeño comercio acostumbran a ser mucho más fuertes, sinceras y férreas que las que pueden llegar a surgir en grandes establecimientos o centros comerciales. Eso lo acaba de demostrar el propietario de una tienda de Cádiz José Moreno.

Este regidor de La Cápsula, un especio situado en la localidad gaditana en el que poder comprar ropa, libros y discos, ha contado lo que le ha pasado con un cliente que le había llamado por teléfono para pedirle un libro. Para su sorpresa, el final no tiene nada que ver con lo que en un primer momento se podría haber imaginado.

"Un cliente me llama por teléfono para pedirme un libro. Se lo traigo. Viene a recogerlo, lo paga y me pide un boli para dedicarlo. Escribe algo y me lo regala", ha narrado Moreno, que ha añadido un "de verdad que hay gente que es la puta hostia".

Concretamente el libro que le han regalado ha sido Las horas, de Michael Cunningham y la dedicatoria que le ha dejado es la siguiente: "Para José (pariente de Auster, o, quizá, un Auster reencarnado). Con mucho cariño". 

"Un gesto muy bonito"

Su publicación, como no podía ser de otra forma, se ha hecho viral con más de 100.000 reproducciones en pocas horas y ha superado también el millar de me gusta. También ha recibido multitud de respuestas en las que le han dedicado tuits similares a "cómo serás tú para inspirar ese detalle y que alguien se atreva a hacerlo".

Moreno ha aprovechado para responder y ha descrito al cliente como una persona "muy amable y bondadosa". "En este caso todo el mérito es del cliente", ha contestado él, afirmando en otros tuits que "con gente así da gusto ir a trabajar" porque es "un gesto muy bonito". 

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 