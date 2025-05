Va a pagar en una cafetería y le ocurre "la cosa más bonita del día": para creer en la humanidad

La usuaria de TikTok Tori (@thetoridiaries), una chica irlandesa que vive en España, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando emocionada una situación que ha vivido cuando ha ido a pagar en una cafetería.

"Escuchad lo más bonito que me ha pasado hoy. La verdad es que me dieron ganas de llorar. Estaba trabajando en una cafetería y me levanté para pagar", ha comenzado diciendo la usuaria.

"La camarera me dijo: 'Oh, alguien te ha dejado un regalo'", ha contado la irlandesa, totalmente sorprendida con esta información de la camarera, quien acto seguido le ha entregado un dibujo.

En concreto, se trata de un retrato en acuarela de la usuaria mientras ésta estaba distraida en la cafetería, trabajando tranquilamente con su ordenador y tomándose el café.

"En resumen, me lo imaginé sentado allí, pintando. Me pintó a mí sentada en la cafetería. No puedo con la gente tan valiosa. ¡Qué bonito! La verdad es que estos momentos son demasiado preciosos", ha concluido la irlandesa, entusiasmada.