21 kilotones de TNT, 1.500 grados y 5 gigapascales de presión: cómo la primera bomba atómica de la historia forjó en 1945 un cristal que no debería existir en la Tierra

El 16 de julio de 1945, el desierto de Nuevo México se convirtió en el escenario de explosión de la primera bomba atómica de la historia. Esto marcó el inicio de la era nuclear y, sin que nadie lo supiera entonces, también en el origen de un extraño laboratorio mineral. Ochenta años después, los restos de la explosión siguen revelando secretos sorprendentes: materiales y cristales que la Tierra, en condiciones normales, jamás habría podido crear.

La detonación liberó una fuerza equivalente a 21 kilotones de TNT y generó temperaturas superiores a los 1.500 grados junto a presiones de 5 gigapascales. En apenas unos segundos, la explosión vaporizó la torre de pruebas y fundió la arena del desierto con restos de cobre, asfalto y metal, creando un extraño material vítreo conocido como trinitita. Ahora, los científicos han encontrado en su interior un cristal inédito en la Tierra.

Un equipo de investigación liderado por el geólogo Luca Bindi, de la Universidad de Florencia, ha informado del hallazgo de un clatrato Ca–Cu–Si de tipo I, identificado dentro de una muestra de trinitita roja. “Las condiciones extremas y transitorias producidas por las detonaciones nucleares pueden generar fases sólidas inaccesibles a la síntesis convencional”, explica el equipo en un estudio que ha sido publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences.

Casi de ciencia ficción

Se trata del primer clatrato confirmado cristalográficamente entre los productos de una explosión nuclear. El brutal choque térmico y de presión creado por la bomba permitió que los átomos quedaran congelados en una configuración imposible de reproducir en circunstancias normales. Más concretamente, en la trinitita quedó atrapada una red de silicio con forma de jaula que encierra átomos de calcio, con trazas de hierro y cobre.

Las condiciones para que algo así exista son casi de ciencia ficción. El estudio sitúa su formación a unas temperaturas superiores a 1.500 °C y presiones de entre 5 y 8 gigapascales, seguido de un enfriamiento rapidísimo. Ese cambio brusco congeló configuraciones atómicas que, en circunstancias normales, no llegan a estabilizarse en la Tierra, dando lugar a un cristal prácticamente imposible.

“Estos hallazgos descartan una interpretación estructural simple basada en clatratos para el cuasicristal Trinity y enfatizan la naturaleza distintiva de las fases ricas en silicio generadas en condiciones extremas”, aseguran los investigadores. Más de 80 años después, la primera bomba atómica sigue dejando huellas capaces de sorprender a la ciencia y de recordar hasta qué punto un solo instante puede alterar para siempre la historia, y hasta la propia materia.