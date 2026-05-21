El veredicto de Ibai Llanos después de probar la tortilla de patatas más cara del mundo: vale 2.200 euros

El creador de contenido Ibai Llanos ha publicado un vídeo que está dando mucho que hablar, ya que ha probado la tortilla de patatas más cara del mundo y ha enseñado el resultado a sus más de 27 millones de seguidores que tiene en sus perfiles de redes sociales.

"Esta es la tortilla más cara del mundo. Cuesta 2.200 euros", ha comenzado diciendo el youtuber, que hasta ha informado que se puede pagar a plazos, ya que se puede dividir de 12 meses a 36.

Llanos ha enumerado los ingredientes que tiene y por los que la hace tan única. "Está hecha con patata Bonnotte, una patata de una isla francesa muy exclusiva", ha explicado. La cocinera hasta ha comentado que su precio oscila entre 300 y 500 euros el kilo.

El creador de contenido ha afirmado que "solamente salen estas patatas dos semanas al año". Otros ingredientes que tiene son "cebolla caramelizada con vino Pedro Ximénez porque es tortilla con cebolla, aceite de oliva virgen extra de España, trufa blanca rallada y huevos Marán".

"Yo he tenido la suerte de que me la han regalado, pero alguno se preguntará: ¿alguien la compra de verdad? Pues sí, nos ha dicho la tortillera que ha habido gente que ha pagado 2.200 euros por esta tortilla. No sé si debe ser Elon Musk, Lamine Yamal, pero sí, lo pagan", ha asegurado Llanos.

Además, ha apuntado otro factor que hace que sea muy caro es que es una tortilla con caviar. "Caviar de beluga iraní. No os estoy vacilando. Solo estos son 400 euros", ha asegurado, mientras mostraba un pequeño recipiente de caviar.

El veredicto final

Ahí es cuando lo ha probado porque, ha señalado, "tiene un pintón espectacular". Primero la ha probado sin caviar. "Está cojonuda. Hay que decirlo, que está impresionante. Las cosas como son", ha valorado.

Después la ha probado con ese caviar y su veredicto ha sido claro: "Yo creo que prefiero sin caviar, fíjate lo que te digo".

"Está muy buena, aunque para mí personalmente, no es la mejor tortilla que me he comido en mi vida. Me quedaría con la de mi abuelo, pero está muy buena. Si alguien la quiere probar, os mando un trozo a casa. No es broma", ha concluido.