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Adiós a las carreras para conseguir tumbona: así están actuando los hoteles tras la histórica indemnización a un alemán que se quedó sin tumbona en Grecia
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Adiós a las carreras para conseguir tumbona: así están actuando los hoteles tras la histórica indemnización a un alemán que se quedó sin tumbona en Grecia

Las vacaciones convertidas en una batalla mañanera.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
Varias tumbonas, junto a la piscina de un hotel.
Varias tumbonas, junto a la piscina de un hotel.Getty Images

La escena se repite cada verano en diversos puntos del Mediterráneo: turistas bajando prácticamente al amanecer para dejar una toalla sobre una tumbona, carreras alrededor de la piscina y discusiones por un hueco al sol.

Lo que durante años se ha asumido como una especie de ritual absurdo de las vacaciones acaba de cruzar una línea inédita: la de los tribunales. La histórica indemnización concedida a un turista alemán que pasó sus vacaciones sin conseguir tumbona en un resort de Grecia ha puesto contra las cuerdas a hoteles y touroperadores europeos.

Ante este asombroso escenario, muchos establecimientos turísticos ya están reaccionando para evitar nuevas reclamaciones y nuevas imágenes virales de las ya famosas “guerras de las tumbonas”.

Una sentencia que cambia las reglas del juego

El caso ocurrió concretamente en la isla griega de Kos. Un turista alemán demandó a su operador turístico después de pasar días enteros buscando una tumbona libre para él y su familia.

Según declaró el alemán ante el tribunal de Hannover, se levantaba cada mañana a las seis de la madrugada para intentar conseguir sitio, pero las hamacas ya estaban reservadas con toallas por otros huéspedes. Sus hijos, aseguró, terminaron tumbándose en el suelo.

Tras escuchar su relato, la justicia alemana le dio la razón y ordenó a su favor una indemnización cercana a los 1.000 euros al considerar que el paquete vacacional había sido "defectuoso".

El fallo fue especialmente contundente en un aspecto: aunque el hotel no perteneciera directamente al touroperador, este debía garantizar una "proporción razonable" entre huéspedes y tumbonas.

La sentencia ha generado inquietud en el sector turístico porque abre un precedente incómodo para muchos resorts del Mediterráneo, donde estas prácticas llevan años normalizadas.

Hoteles contra las "guerras de las toallas"

La reacción no se ha hecho esperar. En numerosos hoteles de destinos turísticos españoles, especialmente en Canarias, Baleares y Benidorm, ya se están endureciendo las normas para evitar el acaparamiento de tumbonas.

Algunos complejos hoteleros han empezado a retirar toallas de hamacas desocupadas tras 30 o 60 minutos y otros directamente prohíben ya reservar tumbonas antes de cierta hora.

También hay hoteles que han reforzado la vigilancia en las piscinas para impedir escenas cada vez más extremas, como turistas durmiendo en las hamacas durante la noche para asegurarse sitio al amanecer.

La presión no solo llega por las reclamaciones legales. Las redes sociales llevan años convirtiendo estas carreras matinales en un símbolo del turismo masivo: vídeos de huéspedes corriendo desesperadamente hacia la piscina, discusiones por una sombrilla, alarmas de madrugada para coger sitio y luego volverse a la cama y filas de tumbonas vacías “reservadas” durante horas.

Tumbonas como símbolo del turismo masivo

Lo ocurrido en Grecia va mucho más allá de una simple hamaca. La llamada "guerra de las tumbonas" se ha convertido en una imagen perfecta de la saturación turística en muchos destinos vacacionales europeos.

Hoteles gigantescos con cientos de habitaciones, piscinas insuficientes y espacios comunes pensados para maximizar capacidad más que comodidad. El resultado es una experiencia cada vez más competitiva y menos relajante, justo lo contrario de lo que prometen muchas vacaciones "todo incluido". El problema no es únicamente la falta de tumbonas. Es el modelo turístico que quiere maximizar beneficios y vender plazas turísticas sin límite, llegando a normalizar situaciones absurdas en nombre de la rentabilidad.

Un aviso para el sector turístico europeo

La indemnización al turista alemán ha encendido las alarmas para todo el sector porque da un toque de atención a los hoteles y demuestra que la experiencia real del viajero empieza a tener consecuencias legales.

Ya no basta con vender piscinas infinitas y resorts paradisíacos en los catálogos si, después, los clientes tienen que competir desde el amanecer por un hueco junto al agua. En destinos donde el turismo masivo lleva años tensando infraestructuras y convivencia, la tumbona se ha convertido en algo más que un accesorio de piscina: es el símbolo de unas vacaciones saturadas hasta el límite.

Alba Rodríguez Morales
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Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

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