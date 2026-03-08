Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Va a comprarse unas chanclas en Sri Lanka y lo que se encuentra lleva ya millones de visitas: "La gente ni siquiera sabía que existían"
Va a comprarse unas chanclas en Sri Lanka y lo que se encuentra lleva ya millones de visitas: "La gente ni siquiera sabía que existían"

"Te pones con algo así en verano, cerca de una playa y te haces rico..."

Unas chanclas en una tienda

Un turista que estaba de vacaciones en Sri Lanka (sur de la India), decidió entrar a un pequeño comercio para comprarse unas chanclas, pero lo que ocurrió dentro del local lo dejó completamente sorprendido.

Según se ve en la grabación, el turista entra en la tienda pensando que simplemente elegirá un modelo y pagará, como en cualquier otro lugar. Sin embargo, el proceso empieza de una forma bastante distinta.

Primero, los empleados le piden colocar el pie sobre una tabla de tallas para medir exactamente el contorno y la longitud. Después, el cliente debe girar una rueda con diferentes opciones para escoger el estilo de la suela, el tipo de base y las tiras. En ese momento llega la mayor sorpresa.

Tras elegir las opciones, los trabajadores comienzan a fabricar las chanclas en ese mismo instante, delante del turista. En cuestión de minutos, el par queda completamente terminado y listo para usar.

El detalle que más ha sorprendido a los usuarios de internet es que las sandalias se hacen a medida en el momento, algo que, aunque algunos conocían, muchos aseguran que no sabían que existía en este tipo de tiendas.

El local donde ocurre todo pertenece a Waves Sri Lanka, una cadena local conocida por ofrecer chanclas personalizadas hechas al momento. La marca cuenta con varias tiendas en el país, entre ellas en Colombo, Galle y Kurunegala, donde los clientes pueden elegir el diseño y ver cómo se fabrica su calzado en cuestión de minutos.

"El video se está volviendo viral porque la gente ni siquiera sabía que existían tiendas como esta", señala el creador del video. "Te pones con algo así en verano, cerca de una playa y te haces rico", asegura uno. "Nunca vi una tienda tan avanzada en hawaianas", destaca otro. 

Algunos, sin embargo, no se fían de poner el pie ahí. "Mira que voy a poner el pie donde se prueban todos jajajja ni en pedo", dice una. "La pregunta es: ¿cuántos hongos te agarraste por poner el pie en ese medidor?", se pregunta otro. En total, el video cuenta ya con dos millones de reproducciones, y subiendo.

