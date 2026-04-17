Las cinco cosas que tienes que saber sobre la Movilización Progresista Mundial de Barcelona donde se reúne la izquierda global

Barcelona se convierte en uno de los principales escenarios de la política internacional de este año. La ciudad acoge este fin de semana una cumbre que reúne a algunos de los líderes y referentes más destacados del espacio progresista global, en un intento por reforzar alianzas y articular respuestas comunes ante un contexto internacional cada vez más inestable. Se trata de la segunda ocasión que se produce un acto semejante: la primera fue en Chile, donde el líder del Ejecutivo defendió un frente progresista ante "la internacional del odio".

La iniciativa parte de Pedro Sánchez y del presidente brasileño Lula da Silva, que llevan meses impulsando esta convocatoria bajo la idea de una "Movilización Progresista Global". El concepto no es casual: busca recuperar el espíritu de cooperación internacional de la izquierda, pero adaptándolo a un contexto muy concreto como el actual y ante los diferentes frentes abiertos a los que se enfrentan los líderes progresistas, marcados esencialmente por Donald Trump y los innumerables episodios que ha protagonizado en los últimos meses; desde acciones arancelarias, inicios de conflictos como el de Venezuela e Irán o las diferentes represalias contra líderes Europeos como el propio Sánchez o recientemente con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Esto es todo lo que tienes que saber:

1. Una cita en un momento clave

La cumbre se celebrará este viernes y sábado, los días 17 y 18, en Barcelona, en un contexto marcado por conflictos abiertos, tensiones comerciales y un avance notable de opciones de extrema derecha y nacionalistas en distintas regiones del mundo. Para sus organizadores, este escenario exige una respuesta coordinada que vaya más allá de las fronteras nacionales y de ahí la reunión de este fin de semana y sobre todo en un contexto donde las opciones progresistas de los diferentes países han notado una menor capacidad para movilizar a su potencial electorado.

El objetivo es ambicioso: construir una red flexible de colaboración entre gobiernos, partidos, organizaciones sociales y centros de pensamiento progresistas. No se trata sólo de debatir, sino de intentar fijar prioridades compartidas en cuestiones como la desigualdad, la transición ecológica, la defensa de la democracia, el feminismo o la regulación del entorno digital. Banderas históricas de la izquierda y que los diferentes organizadores y miembros que se encontrarán presentes en el acto tratarán de reivindicar y marcar una hoja de ruta bajo la premisa de posiciones comunes.

2. Quién estará en el sarao

La lista de asistentes refleja el alcance global del encuentro y la principal motivación del mismo. Entre los dirigentes confirmados o previstos destacan:

El presidente de Colombia, Gustavo Petro

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa

El presidente del Consejo Europeo, António Costa

El dirigente uruguayo, Yamandú Orsi

A ellos se sumarán otros representantes institucionales y líderes de organizaciones progresistas de Europa, América Latina y África, así como responsables de sindicatos, ONG y hasta cinco ministros del Gobierno de Pedro Sánchez. En otras palabras, un abanico completo de la izquierda en todo el mundo. La idea es combinar la dimensión institucional con la social, algo que los organizadores consideran clave para dar continuidad al proyecto.

3. Una cumbre fuera de lo 'tradicional'

A diferencia de otros encuentros internacionales, el formato no se limitará a discursos oficiales. Habrá mesas de trabajo, reuniones bilaterales y espacios de coordinación más discretos donde se intentará avanzar en acuerdos concretos y marcar una imagen global de unidad del espacio progresista frente al terror de la extrema derecha. El propósito es evitar que la cita quede en una simple declaración política sin efectos prácticos.

En ese sentido, uno de los retos principales será gestionar la diversidad interna del bloque progresista. Las diferencias en políticas económicas, energéticas o de seguridad entre los distintos países son notables y serán una de las aristas que tratará de perfilar los diferentes protagonistas de la izquierda: lograr consensos amplios sin diluir las posiciones.

4. Barcelona, protagonista como nunca

La elección de Barcelona como sede tampoco es casual. En las últimas semanas, la ciudad se ha consolidado como un punto de encuentro para foros internacionales, reforzando su papel como espacio de diálogo político y diplomático. Cataluña, además, no es una comunidad más dentro del marco nacional, se trata de uno de los pocos territorios donde el Partido Socialista sigue gobernando, bajo la premisa del PSC y su líder, Salvador Illa, una de las figuras más potentes de los socialistas españoles.

Para el Gobierno español, además, la cumbre tiene una dimensión estratégica: proyectar liderazgo en el ámbito internacional y situar a España como un actor relevante en la redefinición de alianzas globales. Desde que Pedro Sánchez hiciera público su enfrentamiento con Donald Trump y adoptara la posición de uno de los máximos contrapuntos al presidente estadounidense, la política internacional se ha convertido en una de las puntas de lanza del líder del Ejecutivo. Por el momento, todos estos pasos convergen en este fin de semana desde la ciudad condal, con una imagen de fuerza de las opciones progresistas y mandando un mensaje global de unidad y contra la administración de la Casa Blanca.

5. Entre la ambición y la realidad

La historia de la cooperación internacional de la izquierda está llena de intentos ambiciosos que han tenido dificultades para traducirse en acciones concretas. Las diferencias ideológicas, los intereses nacionales y los distintos ritmos políticos suelen complicar estos procesos. Sin embargo, los miembros que estarán en la ciudad condal son conscientes del adversario que tienen al otro lado del charco y que no es momento de quiebras dentro del espectro ideológico.

Así, la cumbre de Barcelona representa un intento de reactivar esa coordinación en un momento en el que muchos de sus impulsores consideran que está en juego el equilibrio político global por el desequilibrio que están provocando las extremas derechas. Si logra establecer una agenda común y mecanismos de colaboración estables, podría marcar un punto de inflexión y una agenda de acción que afectará a todos los países implicados de ahora en adelante.

El de Barcelona no es un acto más, es el lugar en el que se perfilarán los siguientes pasos de una ideología que tiene enfrente a una extrema derecha organizada como nunca desde hace décadas.