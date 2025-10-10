Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un músico español está cantando en una calle de Ámsterdam y lo que le tiran provoca cientos de comentarios
Un músico español está cantando en una calle de Ámsterdam y lo que le tiran provoca cientos de comentarios

Pocos se fían 

Un momento de la publicación de @gonzalotambornini9.TIKTOK / @gonzalotambornini9

Gonzalo Tambornini es un músico español que hace un mes inició una aventura: recorrer Europa cantando en la calle con su guitarra. Su periplo le ha llevado a conocer ciudades como Berlín, Praga, Nantes o Ámsterdam. Y precisamente en esta última ciudad le ha ocurrido algo que está trayendo cola.

Como se ve en un vídeo que ha subido a TikTok él mismo, estaba cantando allí cuando alguien le ha tirado un billete de 100 euros. "¿Qué acaba de pasar que me acaban de tirar esto? ¡Me acaban de tirar esto! Estoy flipando, estoy flipando. Llevo dos minutos tocando y me acaban de tirar esto", explica.

En los comentarios, son muchos los que han recomendado al artista tener precaución y comprobar si ese billete no es falso. "Me lo aceptaron en el banco así que totalmente bueno!!!!", ha asegurado él antes de especificar: "El Banco de España !! Llegue hace dos días de la gira, el vídeo es de hace un par de semanas".

"Me pasó lo mismo en Alemania cantado ópera en la calle, pero con 40 y 20 euros. La gente ponía mínimo 5 euros. En un rato 140 euros, increíble. Te creo", dice una persona.

La anécdota recuerda a otra que ha contado recientemente el usuario de TikTok @elmorocatalan, que trabaja como taxista en Barcelona y que ha recibido una de las mayores propinas que le han dejado en toda su vida.

"He llevado un servicio al aeropuerto y unos clientes que les he caído bien, les he cogido las maletas, les he sacado las maletas y mirad la propina. Cien dólares. Me he quedado flipando", ha destacado. 

"Dicen: 'For you'. Y yo pensando que me iba a dar diez dólares, yo qué sé, cinco euros. ¡100 dólares! Esto al cambio a euros son 80 y algo euros", ha celebrado.

