Un peón forestal lanza este mensaje a Mañueco en pleno directo: se puede decir más alto, pero no más claro

El peón forestal de Burgos Alberto de Pablo ha querido lanzar un mensaje muy directo a través de una entrevista en directo en el programa Al rojo vivo de laSexta a los responsables políticos de la Junta de Castilla y León tras todos los incendios que han sacudido a la comunidad autónoma durante este mes de agosto.

Preguntado por qué sería mejor para apagar los fuegos, si mejorar sus condiciones, la gestión o si ambas, él ha sido tajante. "Todo cuenta y todo es parte de lo mismo. Yo soy peón especialista y no somos bomberos como tal. No nos reconoce la categoría, con todo lo que conlleva, como lo relacionado con las enfermedades laborales", ha explicado.

"Por dinero no trabajamos, porque cobramos 1.300 euros, pero llegamos a los incendios con vocación para intentar ayudar a la gente y salvar nuestros montes, y nos encontramos con que los montes del cortafuegos no están desbrozados", ha añadido De Pablo, que se ha preguntado con cómo van a sujetar un fuego de llamas de 15 metros si cuando llegan solo hay matorral y vegetación quemándose constantemente.

Además, también ha criticado la mala gestión a nivel organizativo: "Trabajamos jornadas de 10, 12, 16 y hasta 18 horas durante cuatro, cinco o seis días. Algunos compañeros de León nos han dicho que han trabajado hasta 14 días seguidos y que estés trabajando 12 horas y luego no te traigan unas míseras botellas de agua ni una mísera comida...".

Finalmente, al ser preguntado por qué le diría a los responsables políticos, que en su caso son Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León y Juan Carlos Suárez Quiñones, como consejero de Medio Ambiente de la región, De Pablo ha sido muy contundente.

"Hay que mejorar la gestión y exigir responsabilidades políticas. Tantas casas quemadas y vidas arruinadas, como mínimo, merecen una dimisión", ha concluido.

Estas declaraciones se han producido durante la concentración que han hecho miembros de los cuerpos de bombero de la comunidad en los exteriores de las Cortes, en Valladolid, ya que Mañueco ha tenido que comparecer este viernes a petición del grupo parlamentario socialista.