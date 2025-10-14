Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un politólogo hace una comparación que lo dice todo sobre el apretón de manos de Trump y Sánchez: "Dos estilos, mismo objetivo"
El presidente del Gobierno ha calificado el momento como "un intercambio muy cordial"

Saludo entre Donald Trump y Pedro Sánchez en la firma del acuerdo de paz sobre Gaza en Egipto el 13 de octubre de 2025.Evan Vucci / Getty Images

Fueron diez segundos, pero han dado para todo tipo de análisis y escrutinios. El apretón de manos entre Donald Trump, erigido como anfitrión de la cumbre de Sharm El-Sheikh, en Egipto, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue más que un saludo protocolario. Este encuentro era la primera vez que ambos mandatarios se veían después de que hace apenas unos días el estadounidense amenazase con expulsar a España de la OTAN (spoiler: no puede) por no aumentar el gasto en defensa.

En ese estrechamiento de manos, Trump hizo la de tirar del brazo de Sánchez en una especie de 'aquí estoy yo', algo que no ha escapado a los observadores ojos de los expertos en comunicación verbal y política. 

A través de su cuenta de X (Twitter), el politólogo Óscar García Paz, de EnDisputa, ha analizado la secuencia. A su juicio, cada uno saluda con un objetivo muy concreto

"Trump saluda como quien conquista: aprieta, tira como a Macron y marca autoridad y territorio", escribe sobre el presidente de EEUU. En cambio, resalta: "Sánchez saluda como quien gobierna: firme, sonríe, no pierde el pulso al apretón y deja que el otro se mueva".

"Dos estilos, mismo objetivo: poder en la palma de la mano" es su conclusión.

García Paz, que opina que "la incomodidad de ambos es evidente", agrega que la distancia "también comunica jerarquía". Como subraya, en el apretón Trump intenta llevar a Sánchez hacia él, pero "Sánchez no retrocede": " Ajusta medio paso y lleva la interacción a su terreno para dominar la imagen política".

Este martes, durante una entrevista en Hoy por Hoy de la Cadena Ser, Àngels Barceló le ha preguntado a Sánchez por ese momento. El presidente lo ha calificado como "un intercambio muy cordial".

También ha recalcado que "ellos [EEUU] reconocen el buen crecimiento económico que tiene España y la buena marcha de la economía española [...] yo le he dicho muy claramente siempre que nosotros estamos comprometidos con la Defensa y la seguridad de la Alianza Atlántica y al mismo tiempo estamos igual de comprometidos con la defensa de nuestro Estado del Bienestar".

Tengo el honor de ser la redactora jefa en El Huff. ¿Qué quiere decir esto? Que coordino el día a día de las secciones, los enfoques de esa mirada Huff que intentamos ponerle a la actualidad y las coberturas. En lo personal, que me lo paso muy bien.

 

Sobre qué temas escribo

Durante una década he estado enfocada en temas de cultura, estilo de vida y salud mental. Desde la pandemia, en El Huff hemos puesto mucho enfásis en esto último, con temas duros pero necesarios, como son la prevención del suicidio o la soledad no deseada, hasta qué es la felicidad y cómo alcanzarla. También he moderado los encuentros en directo Con la salud en mente, en los que trasladábamos a expertos en salud mental preguntas de los lectores sobre temas concretos, como ansiedad, duelo perinatal, problemas para dormir o relaciones tóxicas.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid y ya de pequeña jugaba a hacer entrevistas y me inventaba mis propias revistas, así que estaba claro. Me licencié en Periodismo y Comunicación audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid y en 2007 me estrené como becaria en la web de Cinco Días, justo cuando empezaba a estallar la crisis financiera de 2007, así que fue el mejor lugar para aprender. Durante cuatro años estuve en la Cadena SER, donde dos años hice información local en antena, en Radio Madrid, y otros dos fui redactora en CadenaSER.com. Tras dos años en Terra, donde estuve al frente del fin de semana y formé parte del equipo de portada, en 2014 entré en El Huff. Desde entonces y hasta julio de 2025 he estado vinculada a la sección de Tendencias, que ahora es LIFE. Me encanta leer y no entiendo la vida sin bailar.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 