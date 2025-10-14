Un politólogo hace una comparación que lo dice todo sobre el apretón de manos de Trump y Sánchez: "Dos estilos, mismo objetivo"

Saludo entre Donald Trump y Pedro Sánchez en la firma del acuerdo de paz sobre Gaza en Egipto el 13 de octubre de 2025.

Fueron diez segundos, pero han dado para todo tipo de análisis y escrutinios. El apretón de manos entre Donald Trump, erigido como anfitrión de la cumbre de Sharm El-Sheikh, en Egipto, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue más que un saludo protocolario. Este encuentro era la primera vez que ambos mandatarios se veían después de que hace apenas unos días el estadounidense amenazase con expulsar a España de la OTAN (spoiler: no puede) por no aumentar el gasto en defensa.

En ese estrechamiento de manos, Trump hizo la de tirar del brazo de Sánchez en una especie de 'aquí estoy yo', algo que no ha escapado a los observadores ojos de los expertos en comunicación verbal y política.

A través de su cuenta de X (Twitter), el politólogo Óscar García Paz, de EnDisputa, ha analizado la secuencia. A su juicio, cada uno saluda con un objetivo muy concreto

"Trump saluda como quien conquista: aprieta, tira como a Macron y marca autoridad y territorio", escribe sobre el presidente de EEUU. En cambio, resalta: "Sánchez saluda como quien gobierna: firme, sonríe, no pierde el pulso al apretón y deja que el otro se mueva".

"Dos estilos, mismo objetivo: poder en la palma de la mano" es su conclusión.

García Paz, que opina que "la incomodidad de ambos es evidente", agrega que la distancia "también comunica jerarquía". Como subraya, en el apretón Trump intenta llevar a Sánchez hacia él, pero "Sánchez no retrocede": " Ajusta medio paso y lleva la interacción a su terreno para dominar la imagen política".

Este martes, durante una entrevista en Hoy por Hoy de la Cadena Ser, Àngels Barceló le ha preguntado a Sánchez por ese momento. El presidente lo ha calificado como "un intercambio muy cordial".

También ha recalcado que "ellos [EEUU] reconocen el buen crecimiento económico que tiene España y la buena marcha de la economía española [...] yo le he dicho muy claramente siempre que nosotros estamos comprometidos con la Defensa y la seguridad de la Alianza Atlántica y al mismo tiempo estamos igual de comprometidos con la defensa de nuestro Estado del Bienestar".