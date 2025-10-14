Pocos lo vieron en directo, pero lo que hizo Sánchez en este momento significa mucho más de lo que parece

El saludo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de los Estados Unidos, Donald Trump, durante el photocall de la firma del plan de paz para Gaza en Sharm El-Sheik (Egipto) acaparó todas las miradas, comentarios y reacciones en España.

El mandatario norteamericano dio un apretón de manos a Sánchez de apenas 10 segundos de interacción, pero que fueron suficientes para dejar un momento destacado: Trump, tras tener la mano del jefe del Ejecutivo agarrada, dio un tirón hacia su lado llevándose el saludo sobre su cuerpo, sin embargo, se encontró con la resistencia de Sánchez, que rápidamente respondió volviendo a dejar las manos a la altura en la que estaban.

A pesar de todo lo que significó este momento, que evidenció las posturas antagónicas de Sánchez y de Trump, hubo otra escena que protagonizó el presidente español que ha acaparado multitud de comentarios.

Se produjo en el previo a la primera foto de familia, justo después de ese saludo personal de Trump con los distintos mandatarios. Los líderes mundiales, tras saludar a Trump, fueron situándose en sus sitios mientras iban llegando el resto de presidentes.

Sánchez, que se encontraba colocado en la parte izquierda de la foto, saludó muy cariñosamente a su llegada al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, que estaba solo separado de Sánchez por el presidente húngaro, Viktor Orban.

Abbas, nada más llegar al escenario de la foto, dio la mano al vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Sheikh Mansour bin Zayed al-Nahyan, que le ayudó a subir a la plataforma para hacerse la foto. Ahí Sánchez se acercó a dar la mano derecha al dirigente palestino, mientras que con su izquierda le acarició su mano en una señal de cariño y respeto.

A continuación se tomaron la foto y siguieron con la firma, pero ese simple gesto se hizo viral en redes sociales gracias a que la usuaria @Saramurcia lo haya difundido.

"Muy bien lo del brazo, pero mi corazoncito solidario y orgullosamente español se queda con este momento que parece que nadie ha visto", ha escrito en X logrando ya miles de reproducciones.