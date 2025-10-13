Una experta en comunicación no verbal escudriña el saludo entre Sánchez y Trump y ojo porque hay un detalle importante

El breve saludo de Pedro Sánchez con Donald Trump en la Firma del Plan de Paz

El saludo entre el presidente de España, Pedro Sánchez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante el acto de firma del plan de paz para Gaza en la ciudad egipcia de Sharm El-Sheikh ha dado mucho de qué hablar.

Tan solo diez segundos les han bastado a los presidentes para acaparar todas las miradas con un apretón de manos marcado por la tensión entre los dos dirigetes, quienes se han visto por primera vez tras el reciente desencuentro por el gasto en Defensa en la OTAN.

Para entender bien todos los matices que ha habido detrás de este cordial saludo, nada mejor que recurrir a los expertos. Como la especialista en comunicación no verbal y protocolo Patrycia Centeno (@PoliticayModa), quien ha analizado de manera detallada este controvertido saludo.

"De las apariencias 'amables' a lo que en verdad ha sido (microgestos) el saludo entre Trump y Sánchez #bodylanguage", ha comenzado diciendo la experta a través de su cuenta de X, justo antes de empezar un hilo detallando cada mínimo gesto.

"Aparentemente, Trump sonríe. Pero fijémonos en cómo levanta arruga la nariz y sube la comisura del labio (=asco) en la sonrisa forzada (aprieta labios=reprimer)", ha subrayado Centeno.

"Trump alarga medio brazo (no todo=reticencia). Ofrece mano en lateral, a diferencia de lo que suele hacer que es ofrecer palma hacia arriba. Es decir, pese a lo que pueda parecer, lo trata como un igual. Hay que entender que a Trump le agrada que lo desafíen", ha explicado la experta.

"Enseguida aparecen los dientes en su sonrisa diplomática (desafío). Sánchez también sonríe, pero aparece la mueca de disgusto (arruga nariz) en el lado izquierdo", ha escudriñado la especialista en protocolo.

"El tirón de Trump es habitual en su saludo. Es llevar al adversario o interlocutor a su terreno. Lo hace con todos, hay que valorar la intensidad del tirón. Aquí, en comparación, ha sido media-alta. Dos toques sobre la mano (aquí mando yo) a lo que Sánchez contraataca con un golpe en el brazo (yo también mando)", ha añadido.

"Véase la diferencia del saludo cordial/amistoso con el presidente Egipto. El egipcio le da un apretón de mano de guante (con las dos manos) que equivale a un abrazo", ha comparado la periodista.

"Los brillos en la frente de Sánchez daban la impresión que estaba incómodo/nervioso. Es el único líder que brillaba, así que no era un tema de luces. Tal vez, hoy sí faltó maquillaje (polvos mate)", ha concluido.