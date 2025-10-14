Sánchez rompe su silencio sobre lo que pensó durante el apretón de manos con Trump

En menos de 24 horas después de rubricarse el acuerdo del plan de paz para Gaza en Egipto, y por tanto, tras una buena ristra de momentos y escenas estridentes que acompañan a cualquier cita protagonizada por Donald Trump; Pedro Sánchez ha explicado una de las más comentadas. Más allá de la gestualidad, la pose política y diplomática, el mandatario estadounidense también dejó un recado importante por la negativa española a alcanzar el 5% de la inversión del PIB en Defensa, para 2030 y en el marco de la Alianza Atlántica.

El también líder del PSOE ha desvelado este martes, en una entrevista en 'Hoy por Hoy' de la Cadena SER, cómo fue y qué le dijo Trump en el photocall de líderes políticos, en un apretón de manos que se ha viralizado por cómo se ríen juntos, a solo un día después de que Trump llegase a proponer "expulsar" a España de la OTAN, por negarse a pasar de una inversión del 2% en los presupuestos para el ámbito de la seguridad y la defensa.

A la pregunta de si sintió cómodo ante un acto que parecía hecho "a mayor gloria de Donald Trump", Sánchez ha expuesto: "Más allá de la formas, me quedo con el contenido, se respiraba optimismo, más que optimismo, yo diría esperanza. Hay muchas incógnitas sobre los pasos que se van a dar pero creo que es muy importante el visualizar un compromiso inequívoco de la Administración estadounidense... a partir de ahí, bueno pues bueno...". En ese momento, la directora de 'Hoy por Hoy', Àngels Barceló, le ha indicado: "No está acostumbrado a este tipo de ceremonias". Y Sánchez se ha reído.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y su homólogo estadounidense, Donald Trump; durante la cumbre internacional para el acuerdo del plan de paz para Gaza, en Egipto. AP Photo/Evan Vucci, Pool

Sánchez desvela cómo fue el apretón y qué le dijo Trump durante el momento viral

En esa línea, Sánchez ha explicado durante la entrevista que el momento "fue un intercambio muy cordial", dejando entrever que para nada es una situación extraña, puesto que "he de recordar que con el presidente Trump he tenido ocasión ya en su primera Administración, en 2018 y 2019 de tener reuniones".

En esa línea, Sánchez ha recordado lo comentado ayer, que "ellos reconocen el buen crecimiento económico que tiene España y la buena marcha de la economía española". "Es verdad que yo le he dicho muy claramente siempre que nosotros estamos comprometidos con la Defensa y la seguridad de la Alianza Atlántica y al mismo tiempo estamos igual de comprometidos con la defensa de nuestro Estado del Bienestar".

Sánchez también ha recordado que él es "el presidente del Gobierno que ha cumplido con un acuerdo incumplido por la Administración de Rajoy y asumido en 2014, este año hemos logrado el 2% del presupuesto en Defensa en relación con el PIB" y que "consideramos que con esos presupuestos ya estamos dando respuesta sobrada a las capacidades que nos pide la Alianza Atlántica para hacer frente a los desafíos comunes que tenemos".

¿Y el "nos estamos acercando" que mencionó Trump? Sánchez ha resuelto que "nunca hemos estado lejos, EEUU y España, más allá de la evidente discrepancia que podemos tener el presidente estadounidense y el Gobierno de coalición progresista".