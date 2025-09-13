Un profesor cuenta lo que ha ocurrido con la madre de un alumno de 3º de la ESO: para tomar nota en plena vuelta al cole

La vuelta al cole es dura para todos. Desde los más jóvenes a los más mayores suelen cambiar una rutina difícil de dejar de lado, la del tiempo libre de las vacaciones, para acudir a sus centros escolares y a seguir con su formación académica.

Muchos han sido los colegios e institutos que han abierto sus aulas en la última semana, algunos de ellos dando clase desde el primer momento, mientras otros suelen centrar los primeros días para adaptarse al cambio de curso y contar algunas de las anécdotas que los alumnos vivieron durante el verano.

Pero hay algunos profesores que en cuestión de una semana pueden vivir situaciones surrealistas con los estudiantes o sus familiares cercanos. Eso es lo que ha contado en la red social X un profesor.

Si hace unos días un profesor denunciaba lo que le había dicho la dueña de un piso en alquiler de Teruel, la popular cuenta de X @profefurioso_, un docente de Educación Física que se dedica a compartir historias que se ven y viven a diario en los centros escolares de toda España, ha expresado lo que ha hecho la madre de un alumno de 3º de la ESO.

"El alumno olvidadizo. Una madre se presenta en el centro a media mañana porque a su hijo, de 3º ESO, se le había olvidado algo importante: el tabaco", ha explicado, en un mensaje que suma más de 2.000 me gusta en cuestión de dos días.

La publicación suma decenas de comentarios de gente que se ha quedado sorprendida por lo que había pasado con la madre del estudiante. "Fascinante", "la realidad es que hoy en día los adolescentes fuman bastante menos que hace 10-20 años" o "amor de madre", han sido algunas de las reacciones de unos usuarios que no han dudado en contar libremente su opinión.