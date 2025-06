Un profesor español de la Universidad de Grenoble responde a las polémicas palabras de Aguirre 

La expresidenta madrileña Esperanza Aguirre ha concedido una entrevista al diario El País para hablar de su libro Una liberal en política. Entre los titulares que dejó en la conversación, la exdirigente se pronunció sobre si cree o no en el Estado del bienestar después de unas palabras que dice en el libro.

"Yo no creo en el Estado de bienestar para nada. Creo que los ciudadanos tienen que elegir por sí mismos la educación que quieren para sus hijos. Esto de que los hijos no son de los padres, que nos dijo Isabel Celaá me parece un disparate. Y el Estado no tiene por qué ocuparse de la sanidad de todos", ha afirmado.

Aguirre, tras comentarle que si no hubiera sanidad pública mucha gente no podría permitirse un ingreso hospitalario o un transplante, fue muy clara: "La Sanidad pública la pagan las comunidades autónomas. A mí no me parece mal que haya sanidad o educación públicas, una cosa más que se puede elegir".

Además, ha aseverado que la capacidad de elegir no la da el dinero porque "tú puedes elegir entre los colegios concertados o públicos y lo mismo en la sanidad si eres funcionario".

"Se podría dar a toda la población esa capacidad de elegir y, de hecho, en Madrid, conseguimos que las listas de espera bajaran porque dábamos a elegir: si quieres menos de 30 días, te vas a esta clínica privada y la pagábamos nosotros, y si quieres quedarte en tu hospital público, hay esta cola y tendrás que esperar lo que sea", ha rematado.

Estas palabras, especialmente la frase de que "el Estado no tiene por qué ocuparse de la sanidad de todos", han sido criticadas en redes sociales. En X muchos usuarios se han mostrado contrarios a estas palabras.

El profesor de Historia de España en la Universidad de Grenoble Alpes (Francia), Nicolás Sesma, ha reaccionado con un tuit y ha dejado una reflexión que lleva más de 2.000 me gusta y 60.000 reproducciones en pocas horas.

"'Yo no creo en el Estado de bienestar para nada [...] el Estado no tiene porque ocuparse de la sanidad d todos'. Aviso para navegantes. Quien crea que podrá pagarse un tratamiento de cáncer que cierre la puerta al salir. Lo de la dictadura no merece ni comentario...", ha escrito Sesma.

Este último comentario se refiere a sus afirmaciones sobre la II República y la dictadura de Franco: "En la II República no se respetaban los derechos, los medios de comunicación no podían publicar cosas que no gustaran... No fue para nada un régimen de libertades".

"¿Y el que vino después sí? ¿La dictadura fue mejor?", le han repreguntado a Aguirre, dejando en ese momento uno de los titulares principales de la entrevista: "No creo que fuera mejor en los primeros años, pero a la larga sí fue mejor".