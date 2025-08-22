Un profesor se lleva aplausos al decir con rotundidad cómo va a describir a Lorca a sus alumnos

El profesor de instituto José Uriarte, conocido en la red social con el nombre de @juriarteulargui ha escrito un contundente tuit sobre cómo va a enseñar a sus alumnos al poeta y dramaturgo Federico García Lorca.

"En mi clase de 4º de la ESO seguiré diciendo que a Federico García Lorca lo fusilaron por ser de izquierdas, simpatizante de la República, homosexual y una actividad literaria adversa hacia clases nobiliares", ha afirmado.

Además, ha respondido a un usuario que le escribió lo siguiente: "Muy probablemente fue así, y en todo caso su asesinato cuadra con la ideología de los vencedores. Educativamente veo bien que se muestren dudas y complejidades".

"Muy probablemente no. La historia avala el asesinato por motivos ideológicos", ha afirmado el docente.

En los últimos días y a raíz del 89 aniversario de su muerte, que se cumplió el pasado 19 de agosto, se hizo viral una teoría de que a Lorca lo habían asesinado en medio de un conflicto entre las familias más poderosas de la Vega de Granada y no como víctima del franquismo, algo que numerosos historiadores han salido a desmentir.