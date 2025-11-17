Un profesor de matemáticas arrasa con el ejercicio que ha puesto a sus alumnos: lleva más de 1,6 millones de reproducciones

Cada vez es más habitual ver cómo los profesores tratan de amoldarse a los nuevos tiempos y a las últimas tendencias que más triunfan entre los estudiantes de todas las edades, desde aquellos que están en Primaria hasta los universitarios pasando siempre por los de la ESO.

En las últimas horas se ha compartido desde la cuenta de X @franspy1 una imagen de un ejercicio que ha puesto un docente de matemáticas a sus alumnos. Este ha logrado una repercusión única en esta red social anteriormente conocida como Twitter.

En el ejercicio se puede leer lo siguiente: "La página oficial de estadísticas del juego Clash Royale, stats royales, indica las estadísticas de los mejores jugadores de cada país. En esta página se selecciona el mejor jugador de Colombia y se aprecia que el mazo más utilizado por la persona es el siguiente".

La práctica continua mostrando los personajes utilizados y un número en la parte superior izquierda de las cartas que representa a "la cantidad de elixir a la que equivale cada carta".

Al final se podía leer la pregunta que les hacía: "Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál es la media de elixir utilizada en el mazo?". Entre las opciones se encuentran cuatro opciones (5; 4,5; 4 y 3,5) siendo correcta la de 4.

El ejercicio más viral del mes

En X no hay un problema escolar que haya generado más reproducciones que este al superar el 1,6 millones de reproducciones en los primeros días. Además, tiene más de 19.000 me gusta y ha sido compartido más de un millar de veces.

También ha conseguido una gran aceptación entre los distintos usuarios: "Mil veces mejor estos problemas que los de si Lucía tiene la cuarta parte de la edad de Pablo o los de el supermercado y comprar 600 sandías".

"Considerando que es el juego más popular y que es el único donde no necesitas un excel para calcular cosas. Pues está bien, más para los jóvenes que le saben al juego. Y si no le sabes igual te lo explica allí", ha opinado otra persona representando a la mayor parte de los usuarios.