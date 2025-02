Un profesor pone el grito en el cielo al ver lo que ha hecho un alumno: "Es insalubre corregir trabajos así"

En muchas ocasiones los profesores usan las redes sociales para desahogarse ante los fallos de sus alumnos o, como en este caso, para dejar patente lo que supone corregir trabajos como el que le han entregado.

"Que vuelva caligrafía ya! Es insalubre corregir trabajos así", ha lamentado el docente, que tiene una bandera de Argentina en su perfil por lo que todo apunta a que da clases en ese país.

Junto a ese mensaje ha adjuntado una foto con dos folios escritos a mano con una letra ininteligible y con varios tachones en medio de los párrafos que hacen muy complicada su lectura.

Esta queja se ha viralizado en redes sociales y la han visto ya más de dos millones de personas en pocas horas. Como no podía ser de otra forma el post ha dado pie a mensajes hilarantes donde comparan esa letra con la de un médico.

"Ibuprofeno 400mg uno cada 12 horas durante tres días. Amoxicilina 500mg, ácido clavulánico 125mg, un comprimido cada 8 horas durante 7 días. Está clarísima la receta!", dice un usuario.

Otra docente comenta: "Cuando no entiendo no los corrijo más. Los llamo para que me lean y ni ellos mismos se entienden. Hasta tengo la teoría que lo hacen a propósito, ponen en el medio cualquier cosa. No entiendo = no corrijo".