Un profesor de la Universidad Complutense impacta con su mensaje por la situación de la UCM: "Que el que pueda haga algo"

Montaje con una clase en la UCM y el tuit de Miguel Ángel Gonzalo.

El Consejo de gobierno de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) dio a conocer este martes el Plan Económico-Financiero 2025-2028 con una cifra clave: el recorte de 33 millones de euros. Esta reducción llega con el objetivo de paliar el déficit presupuestario por el que la UCM tuvo que pedir un préstamo a la Comunidad de Madrid.

Según explicó el rector Joaquín Goyache en un comunicado, la universidad cerró 2024 con un déficit presupuestario ajustado de -33,19 millones, lo que hace "necesario poner en marcha medidas para restablecer el equilibrio".

Este déficit se ha ido incrementando entre los años 2019 y 2024, ya que los ingresos aumentaron un 15%, mientras que el gasto total aumentó un 27%, es decir, la financiación no ha crecido al mismo ritmo que lo han hecho los gastos.

Además, como explica la Agencia EFE, una parte importante corresponde a "gastos sobrevenidos y difícilmente controlables" por la Universidad, como el gasto energético, incrementos salariales, obligaciones legales y mayores costes sociales por lo que se ha diseñado "un plan progresivo" que se aplicará entre 2025 y 2028 y que incluye una serie de "medidas de eficiencia en el gasto, optimización patrimonial e incremento de ingresos propios".

El tuit del profesor Miguel Ángel Gonzalo

En medio de este contexto se ha hecho viral el tuit de Miguel Ángel Gonzalo, filólogo y documentalista, así como profesor asociado a la UCM y Director de Documentación, Biblioteca y Archivo del Congreso.

"Soy profesor asociado en la Facultad de Documentación de la Universidad Complutense. Mi nómina son 244 euros netos. Compatibilidad concedida. Cuatro horas lectivas semanales. La hora unos 15 euros aproximadamente", ha detallado.

"Obviamente doy clase por vocación, porque disfruto, porque las clases con los alumnos y alumnas suelen salir bien y lo disfrutamos. Digo esto porque tengo cero intereses económicos, pero os aseguro que la situación de la Complutense es insostenible", ha sentenciado.

Gonzalo ha descrito que la situación así: "Desánimos, falta de incentivos, edificios con problemas, equipos de investigación bajo mínimos y podría seguir".

"Que el que pueda haga algo. Es una universidad con cientos de años de historia. ¡Qué pena!", ha finalizado en un mensaje que lleva más de 3.000 me gusta.