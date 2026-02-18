Dicen que "se necesitan más Manu Sánchez y menos José Manuel Soto" y la respuesta del cantante pilla a contrapié a todos

El humorista Manu Sánchez se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de los últimos días gracias a su pregón del Carnaval de Cádiz 2026, donde ha dado una sonadísima respuesta a los que dicen que con Francisco Franco se vivía mejor.

"No se puede. Que no, que no. Que es imposible. Que sencillamente no cabe. Que todavía duele. Con Franco se vivía mejor y ser carnavalero no es compatible", ha señalado, entre otras cosas, Sánchez en su discurso.

Esas palabras han provocado una multitud de respuestas, pero una se ha difundido especialmente en redes sociales, donde diversos usuarios la han publicado: "Andalucía necesita más Manu Sánchez y menos José Manuel Soto".

"Somos grandes amigos"

Lo que algunos no esperaban es que el cantante respondiese a ese mensaje. Y su réplica ha sido de tal magnitud que ha hecho borrar a muchos lo que habían puesto.

"Pues resulta que @_ManuSanchez_ y yo somos grandes amigos, pero eso tú no lo entenderás nunca, qué pena…", ha replicado José Manuel Soto.

En su discurso, Manu Sánchez ha confesado que hace "51 años hace que se murió Franco, pero aquí muerto el perro, no se acabó la rabia". "50 años hace que muriera Paco Alba. 47, sólo, que el carnaval fue legal de nuevo y volvió a febrero", ha recordado.

La respuesta de Sánchez a "fachas" y "franquistas"

"90 (años), del golpe que prohibió el carnaval y mató tus copleros. No, con Franco no se vivía mejor en ningún caso. Al menos que te sientas del lado de los que apretaron el gatillo asesinando carnavaleros", ha destacado.

Día después, Sánchez ha dado una sonada respuesta a los "fachas" y "franquistas" que critican su pregón en el Carnaval de Cádiz: "Quiero agradecer a todos los fachas y franquistas de por aquí cada mensaje sobre el Pregón. Está hecho justo para molestaros mucho y me encanta haberlo conseguido. Gracias por cada acuse de recibo. ¡Me encanta! ¡Dadme más, por favor! Os estoy disfrutando a lo grande… ¡qué facilitos sois!".