Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El escritor Rafael Narbona da la réplica más difundida a las palabras sobre los toros y los niños de Ramón García
Virales
Virales

El escritor Rafael Narbona da la réplica más difundida a las palabras sobre los toros y los niños de Ramón García

El asunto sigue trayendo cola. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
El presentador Ramón García, junto a la vaquilla del 'Grand Prix'.
El presentador Ramón García, junto a la vaquilla del 'Grand Prix'.Getty Images

Ramón García, el popular presentador del Grand Prix del verano en TVE, lleva varios días en el centro de la polémica por unas declaraciones sobre los toros y los niños que hizo durante la Gala de San Isidro 2026 en la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid.

García era uno de los conductores del evento, junto a la periodista Gemma Camacho, y en un momento del acto soltó: "Yo quiero pedir hoy que lleven a sus hijos y a sus hijas a los toros porque el mundo del toro y lo que se aprende no te lo da nada. Lleven a los niños a los toros, les van a hacer mejores personas".

Unas palabras que han provocado decenas de respuestas, aunque pocas tan sonadas como la del escritor Rafael Narbona, que se ha hecho eco del mensaje del actor Joaquí Kremel al respecto: "Poco nos pasa".

Una respuesta con referencia a otra polémica

A eso, Narbona ha añadido: "Solo le ha faltado decir que les enseñen a fumar puros, beber coñac, cazar venados y ligar al estilo de Alfonso Serrano".

Esas últimas palabras hacen referencia a otra polémica, después de que un periodista le preguntara a Alfonso Serrano, 'número dos' de Ayuso, por las denuncias por acoso sexual y laboral de una exconcejala del PP en Móstoles contra el alcalde. El secretario general del PP madrileño le respondía con un "¿Tú cómo ligas?".

La réplica del Pacma 

También Asier Esparza, vocal de la Junta Directiva del partido animalista PACMA, ha respondido a García: "Hablar de tu abuelo y de llevar a los niños a los toros para hacerlo, como dices, mejores personas utilizando la nostalgia y el amor de un nieto como argumento para justificar que un niño presencia una tortura ritualizada y absolutamente premeditada, esto no es tradición, esto es un disparate y una manipulación emocional".

"Dices que allí se aprende algo que no te da nada más en la vida y aquí te voy a dar la razón. Se aprende a desconectar el alma y la empatía. El debate no está en si el toro sufre o no. Esto, la ciencia ya lo ha demostrado cientos de veces. El debate es: 'ahora que sabéis que sufre, ¿hasta cuándo vais a seguir fingiendo que no lo sabéis?'", continúo el portavoz de PACMA.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Virales