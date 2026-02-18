El escritor Rafael Narbona da la réplica más difundida a las palabras sobre los toros y los niños de Ramón García

Ramón García, el popular presentador del Grand Prix del verano en TVE, lleva varios días en el centro de la polémica por unas declaraciones sobre los toros y los niños que hizo durante la Gala de San Isidro 2026 en la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid.

García era uno de los conductores del evento, junto a la periodista Gemma Camacho, y en un momento del acto soltó: "Yo quiero pedir hoy que lleven a sus hijos y a sus hijas a los toros porque el mundo del toro y lo que se aprende no te lo da nada. Lleven a los niños a los toros, les van a hacer mejores personas".

Unas palabras que han provocado decenas de respuestas, aunque pocas tan sonadas como la del escritor Rafael Narbona, que se ha hecho eco del mensaje del actor Joaquí Kremel al respecto: "Poco nos pasa".

Una respuesta con referencia a otra polémica

A eso, Narbona ha añadido: "Solo le ha faltado decir que les enseñen a fumar puros, beber coñac, cazar venados y ligar al estilo de Alfonso Serrano".

Esas últimas palabras hacen referencia a otra polémica, después de que un periodista le preguntara a Alfonso Serrano, 'número dos' de Ayuso, por las denuncias por acoso sexual y laboral de una exconcejala del PP en Móstoles contra el alcalde. El secretario general del PP madrileño le respondía con un "¿Tú cómo ligas?".

La réplica del Pacma

También Asier Esparza, vocal de la Junta Directiva del partido animalista PACMA, ha respondido a García: "Hablar de tu abuelo y de llevar a los niños a los toros para hacerlo, como dices, mejores personas utilizando la nostalgia y el amor de un nieto como argumento para justificar que un niño presencia una tortura ritualizada y absolutamente premeditada, esto no es tradición, esto es un disparate y una manipulación emocional".

"Dices que allí se aprende algo que no te da nada más en la vida y aquí te voy a dar la razón. Se aprende a desconectar el alma y la empatía. El debate no está en si el toro sufre o no. Esto, la ciencia ya lo ha demostrado cientos de veces. El debate es: 'ahora que sabéis que sufre, ¿hasta cuándo vais a seguir fingiendo que no lo sabéis?'", continúo el portavoz de PACMA.