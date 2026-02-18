Detenido el marido de la mujer asesinada en Xilxes por quebrantar una orden de alejamiento

La Guardia Civil investiga el presunto asesinato machista de una mujer y su hija, en una vivienda del municipio castellonense de Xilxes.

La Guardia Civil ha detenido al marido de la mujer asesinada junto a su hija de 12 años en Xilxes (Castellón) por el quebrantamiento de una orden de alejamiento que había sido dictada contra él, han informado a EFE fuentes de la investigación.

Los cadáveres fueron hallados con signos de violencia este martes en una vivienda del citado municipio castellonense. Por la tarde se recibió un aviso de un posible doble crimen y hasta el lugar se desplazó con urgencia una patrulla de la Policía Local y otra de la Guardia Civil.

Dentro del sistema VioGén, con "riesgo medio"

La mujer hallada muerta estaba en el sistema VioGén y hace unos días se le hizo una valoración sobre la situación y se apreció "riesgo medio"; el marido tenía orden de alejamiento a 300 metros hasta 2027.

Fuentes municipales indicaron que las víctimas pertenecen a una familia de personas sordas muy conocida en la localidad. La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de los hechos.